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11.11.2021 01:25
Рубрика: В мире

В Палермо свыше 800 гробов оказались на улице из-за нехватки мест на кладбище

Текст: Нива Миракян ("Российская газета", Рим)
Российская газета - Федеральный выпуск № 256(8607)
В условиях неутихающей пандемии в Палермо (Сицилия) разразился настоящий похоронный кризис. Свыше 800 гробов оказались на улице, поскольку на главном городском кладбище Ротоли ди Палермо закончились места.
Фото: iStock
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По словам очевидцев, для того чтобы возложить цветы к телам умерших, люди вынуждены пробираться через соседние гробы. Большая часть из них находится под легкими навесами, а другая - и вовсе расположилась в административных офисах. Проблема возникла еще несколько десятилетий назад и лишь усугубилась в период пандемии. О необходимости построить новое кладбище говорится уже как минимум последние лет 20. Однако по сей день дальше разговоров дело не доходило. Изрядно осложняет решение этого деликатного вопроса отсутствие крематория, который закрылся ровно год назад.

Местные жители, изрядно уставшие от бездействия властей, не стесняются в выражениях, характеризуя происходящие емким эпитетом "позор", а также яростно призывая мэра Палермо Леолуку Орландо к ответу. С горожанами полностью солидарен архиепископ Палермо Монсеньор Коррадо Лорефиче, который настаивает на достойном захоронении умерших. "Мы не должны молчать. Это бесчеловечно. Немыслимо, что в цивилизованном обществе человеческие тела могут быть осквернены подобным образом даже после смерти", - подчеркнул архиепископ.

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