В России готовят законопроекты о QR-кодах на транспорте, кафе и магазинах

В России готовятся законопроекты об обязательных QR-кодах на транспорте, в кафе и магазинах. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Оперштаб и профильные ведомства прорабатывают законопроекты о QR-кодах на транспорте и в общепите. Фото: Сергей Куксин

"Оперативным штабом совместно с профильными ведомствами прорабатываются данные законопроекты. О их внесении в Госдуму мы сообщим СМИ дополнительно", - сообщили в оперштабе (цитата по ТАСС).

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил, что готовятся два законопроекта. Первый предусматривает внесение поправок в закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". "Это экстренная мера с учетом сложной эпидемиологической ситуации, которая будет действовать до июня 2022 года. Решения о QR-кодах и деталях их использования будут принимать регионы, а поправки предусматривают, что в рамках антиковидных мер местные власти должны будут обеспечить возможность посещения людьми массовых мероприятий, организаций культуры, общественного питания и розничной торговли или по QR-коду о прививке, или по документу о том, что человек переболел ковидом, или по медотводу от вакцинации с отрицательным ПЦР-тестом", - объяснил источник издания.

Второй документ, в свою очередь, вносит изменения в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта, отмечает РБК. Так, обязательные QR-коды о прививке, о перенесенном заболевании или документально подтвержденный медотвод будут введены на междугородных и международных рейсах.

По данным РБК, оба законопроекта готовятся к внесению в Госдуму, вступление в силу будет зависеть от сроков рассмотрения и готовности регионов к введению QR-кодов.

QR-код выдается на год после вакцинации или при подтвержденном COVID-19. Получить код сроком действия в 72 часа можно после отрицательного ПЦР-теста

Комментируя сообщение оперштаба о разработке законопроектов, в компании "Российские железные дороги" (РЖД) заявили, что прорабатывают механизмы введения QR-кодов на железнодорожном транспорте. "Конкретные детали прорабатываются и будут определяться положениями законодательства", - заявил "РГ" представитель РЖД.

Как пояснили в компании, безопасность и здоровье пассажиров являются главным приоритетом, поэтому компания безусловно выполнит все новые требования транспортного законодательства.

В РЖД заметили, что подобные меры уже приняты почти полгода назад в ряде зарубежных стран, в частности во Франции, Турции, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). В этих и некоторых других странах без документов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест, невозможно приобрести проездной билет.

Однако, как пояснил "РГ" представитель туротрасли, например, в Турции QR-коды не нужны для поездок на такси и на общественном транспорте в рамках одного муниципалитета.

Заведующий научно-исследовательской лабораторией системного анализа отраслевых рынков ИПЭИ РАНХиГС Андрей Каукин отмечает, что меры, которые предлагает правительство, направлены на ограничение возможности передачи вируса между регионами.

"Они должны подстегнуть и повсеместную вакцинацию, без которой, по мнению экспертов-вирусологов, распространение эпидемии невозможно остановить. Мера заявлена как временная, что в случае подобных ограничений представляется весьма важным: ее действие должно быть ограничено достижением поставленных целей, в данном случае - снижением заболеваемости до уровня, позволяющего системе здравоохранения работать без перегрузки", - говорит эксперт.

По его словам, "перетоки" инфекции между регионами, помимо других факторов, могут способствовать тому, что волны заболеваемости в отдельных регионах будут следовать одна за другой. "Фактически такую ситуацию мы наблюдали в конце лета - начале осени", - пояснил Каукин.

В четверг, еще до сообщения оперштаба, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле тема введения QR-кодов на авиационном и железнодорожном транспорте не обсуждается. По словам представителя Кремля, этот вопрос находится в компетенции правительственного штаба.

В РЖД заметили, что подобные ограничения действуют во многих странах, в частности во Франции, Турции и ОАЭ

Песков также отметил, что полностью отменить антикоронавирусные ограничения можно будет только по окончании пандемии.

В четверг в России было выявлено 40,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии такой диагноз был поставлен 8,95 млн россиян.

QR-код выдается на год после вакцинации от коронавируса SARS-CoV-2 или при подтвержденном официально COVID-19. Получить код сроком действия в 72 часа можно после отрицательного результата ПЦР-теста.

Компетентно

Введение QR-кодов в России с медицинской точки зрения оправдано. Об этом "Российской газете" заявил врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков в кулуарах конференции Futuremed.

"В стране не только продолжается рост заболеваемости, но и увеличивается количество случаев тяжелого течения covid, сохраняется высокая летальность. Причем, как правило, умирают невакцинированные, - пояснил Поздняков. - В нынешних условиях введение обязательного контроля за наличием QR-кодов на транспорте и в общественных местах, - это не ограничение в правах кого-либо, и это не индульгенция для привитых, что им якобы все можно. Сегодня это реальный способ оградить невакцинированных от потенциально небезопасного для них общения и снизить для этих незащищенных людей риски заражения. Все просто: если у тебя нет QR-кода - не надо сейчас приходить туда, где полно людей. А если ты не готов ограничивать себя в передвижениях и контактах - будь добр позаботиться о своей защищенности и защищенности тех, кто рядом. Вакцинируйся и получай QR-код. Да, вакцинация не дает гарантии не заразиться, но она реально защищает от тяжелого течения COVID-19 и смерти".

Эксперт отметил, что к этой мере уже давно пришли большинство развитых стран. "И никакие демократические принципы и свободы не остановили правительства этих стран, поскольку речь идет о спасении жизней их граждан", - добавил Поздняков.

Подготовила Ирина Невинная

Тем временем

Начиная с первого декабря в аэропорт и железнодорожные вокзалы Хабаровска нельзя будет попасть без QR-кода или заверенного медотвода. Такую меру региональные власти были вынуждены ввести из-за сложной санитарно-эпидемиологической ситуации - среднесуточный прирост заболеваемости в крае вырос до 0,5 процента, что выше среднероссийских показателей.

Кроме того, принято решение, что с 20 ноября без QR-кода вакцинированного или переболевшего нельзя будет попасть в торговые центры общей площадью свыше тысячи квадратных метров, включая крупные продовольственные магазины и крытые рынки. А уже с 13 ноября посетить заведения общепита в крае также смогут только имеющие иммунитет к заболеванию люди.

С 20 ноября не менее 70 процентов сотрудников сферы банковских, финансовых и страховых услуг будут переведены на дистанционный формат работы. А с первого декабря всем служащим государственных структур понадобится QR-код или справка переболевшего.

В административных зданиях органов федеральной исполнительной власти и органов местного самоуправления рекомендовали ввести антиковидную систему пропуска.

Еще одним нововведением в крае стала "ковидная" "горячая линия". Позвонив по номеру 122, люди старше 60 лет смогут оформить заявку на вакцинацию от COVID-19 на дому. Кроме того, к работе на линии подключат врачей. Они будут консульти­ровать жителей региона по вопросам медицинского отвода от прививки против опасной инфекции. В ­соседней Еврейской автономии же непривитых от коронавируса пенсионеров отправили на самоизоляцию. Однако помимо "кнута" ввели и "пряник". Вакцинированные пожилые люди в ЕАО получат едино­временную выплату - 1000 рублей. Еще одно ограничение касается ­организаций общественного питания. Кафе и рестораны в регионе теперь будут работать только до 23.00. Система QR-кодов в них уже действует.

Юлия Гарднер, "Российская газета", Хабаровск