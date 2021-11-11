Мишустин: В России создали систему для выявления нуждающихся в помощи семей

Новые поправки в федеральный закон "О государственной социальной помощи" помогут созданию справедливой и востребованной системы защиты людей - повысить качество социальной поддержки граждан, сделать ее более адресной, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. "Помощь должны получать именно те люди, кто больше всего в ней нуждается", - отметил он на заседании правительства.

В России обширная система предоставления федеральных и региональных льгот, разобраться в ней бывает непросто, сказал премьер. Многие люди, особенно если они проживают в сельской местности или на удаленных территориях, просто не знают о том, какую поддержку они могут получить от государства.

Для решения этих вопросов создана Единая государственная информационная система социального обеспечения, в которую будут поступать сведения из многих ведомств. "После принятия изменений в законодательство она сможет более точно определять семьи, оказавшиеся в сложной финансовой ситуации, и которым нужна помощь государства", - пояснил Михаил Мишустин. В систему начнут поступать сведения Федеральной налоговой службы, МВД и Росреестра. Это необходимо для тщательного расчета среднего дохода на каждого члена семьи.

"Изменения в законодательстве позволят не только сократить сроки предоставления мер социальной поддержки, но и персонально информировать людей о всех пособиях, выплатах и других возможностях для граждан с низкими доходами, более того - сообщать о них в проактивном режиме", - заявил глава правительства.