В Швеции разрешат менять пол детям с 12 лет

Власти Швеции хотят разрешить детям смену пола уже с 12 лет. Речь идет о юридической части вопроса. Министерство здравоохранения и социальных дел королевства разработало законодательные поправки, согласно которым 12-летние подростки с согласия родителей должны получить право изменить свой юридический пол, просто написав соответствующее заявление в Шведское налоговое управление.

В настоящее время в Швеции вносить изменения в графе "половая принадлежность" разрешено лицам старше 18 лет и только с разрешения лечащего врача. Но смена пола "на бумаге" еще не означает таковую в действительности. Хотя и тут шведские чиновники согласились на значительную либерализацию законодательства. Они хотят разрешить такие операции лицам старше 18 лет, имеющим справки от врача.

Интересно, что изначально обсуждалась идея разрешить медицинские операции по смене пола детям с 15 лет, да еще и не учитывать мнения родителей. Однако такая либерализация данной инициативы была подвергнута критике медицинского сообщества и консервативных кругов Швеции.