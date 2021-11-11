В США суд приговорил россиянина к 10 годам тюрьмы за мошенничество

В Нью-Йорке суд приговорил россиянина Александра Жукова к 10 годам тюрьмы за мошенничество в киберпространстве. Также гражданин РФ должен выплатить компенсацию в размере 3,8 миллиона долларов за причиненный ущерб.

Жукова задержали в Болгарии в 2018 году, а спустя год экстрадировали в США. Позже было предъявлено обвинение в отмывании денег и мошенничестве с использованием электронных средств.

По версии следствия, россиянин и еще несколько человек два года обманывали клиентов, плативших за просмотры рекламных объявлений на сайтах. Просмотры росли не за счет реальных пользователей, а искусственно - в результате активности ботов.

По данным РИА Новости, Жуков называл себя среди сообщников "королем обмана". Ущерб для американской рекламной индустрии составил 7 миллионов долларов.