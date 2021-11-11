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Рубрика: В мире

Народные замыслы

В Тибете сохраняют историческую технику резьбы по дереву
Текст: Палден Ньима (Дацюн)
Российская газета - Спецвыпуск № 257(8608)
Одна из комнат в доме Кармы Чодрака похожа на частный музей: здесь выставлены деревянные гравюры и холст с искусной каллиграфией.
Резчик по дереву Карма Чодрак из уезда Ньемо Тибетского автономного района занимается вырезанием гравюр по дереву. Фото: Палден Ньима / China Daily Резчик по дереву Карма Чодрак из уезда Ньемо Тибетского автономного района занимается вырезанием гравюр по дереву. Фото: Палден Ньима / China Daily
Резчик по дереву Карма Чодрак из уезда Ньемо Тибетского автономного района занимается вырезанием гравюр по дереву. Фото: Палден Ньима / China Daily

Украшают помещение также разноцветные сосуды с тушью, потертые инструменты для резьбы по дереву и деревянные гравюры с буддийскими сюжетами, доставшиеся ему от предков.

Фото: Дэньцзинь Сытань / Для China Daily
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37-летний Карма Чодрак - фермер из волости Пусун уезда Ньемо Тибетского автономного района. А еще он - известный резчик гравюр по дереву и каллиграф. "Большую часть времени я провожу в домашней мастерской, вырезая по дереву. Это стало частью моей жизни", - говорит он.

В волости Пусун сохранили традиции национальной культуры, ее называют "волостью гравюр по дереву": этим ремеслом здесь владеют более 90 мужчин и пять женщин. Говорят, что историю резьбы по дереву здесь можно проследить до седьмого века. Это ремесло считается одним из "трех сокровищ" уезда Ньемо. Два других - это производство тибетской бумаги и благовоний.

Среди традиционных сюжетов тибетских гравюр по дереву - буддийские сутры, изображения Будды и фольклор. Такие гравюры используют в основном для декора и печати буддийских сутр.

Резьба по дереву считается одним из "трех сокровищ" уезда Ньемо. Два других - это производство тибетской бумаги и благовоний

Карма Чодрак - резчик в шестом поколении. Он начал учиться техникам вырезания гравюр в 13 лет у отца Дордже Чочела и старшего брата Пенпа Рабтена. Учился столь усердно, что на руках появились плотные мозоли и он даже подумывал бросить ремесло. "Но мои отец и брат были очень строги, так как хотели, чтобы я стал квалифицированным преемником семейной традиции", - говорит он. Чтобы освоить навыки и техники, необходимые для вырезания гравюр, Карме понадобилось шесть лет.

Фото: Ван Чанъюй / для China Daily
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Сейчас он и его брат продолжают семейную традицию. Карма Чодрак планирует научить ремеслу трех дочерей, которым тринадцать, одиннадцать и десять лет. "Иногда, когда в процессе я сталкиваюсь с трудностями, я расстраиваюсь. Но мысль о том, что я ответственен за передачу этого ремесла будущим поколениям, меня воодушевляет", - говорит Чодрак.

По традиции резчики получают заказы от гравюр с сутрами от монастырей. Иногда на выполнение этих заказов требуются месяцы и даже годы, но они обеспечивают хороший доход. В последние годы стала развиваться туристическая отрасль, и, чтобы заработать, резчики стали делать продукцию для туристов.

В 2009 году искусство вырезания гравюр по дереву волости Пусун было включено в список нематериального культурного наследия Тибета.

"В последние годы я стараюсь активнее работать с туристической отраслью. Важно, чтобы древнее искусство сохранялось и в наше время", - говорит Чодрак.

У Кармы Чодрака нет своего магазина, но заказчики приезжают к нему со всего Китая. Некоторые ждут своих заказов по два-три года.

Среди традиционных сюжетов тибетских гравюр по дереву - буддийские сутры, изображения Будды и фольклор. Такие гравюры используют в основном для декора и печати буддийских сутр

Лосанг Таши, профессор кафедры изящных искусств в Тибетском университете, собрал коллекцию из нескольких работ Кармы Чодрака. Его деревянные гравюры - часть постоянной экспозиции в университете. Это важный наглядный материал для преподавателей и студентов, желающих изучать техники резьбы по дереву. "Гравюры Кармы Чодрака отличаются от других точными пропорциями, яркими образами, узнаваемыми узорами и искусной техникой резьбы", - говорит Лосанг Таши.

Фото: Цзяо Хунтао / для China Daily
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В 2014 году правительство присвоило Карме Чодраку звание носителя нематериальной культуры городского значения и назначило ему ежегодное пособие в размере 2500 юаней ($392). "Кроме пособия носители нематериальной культуры получают возможность выставлять свои работы на выставках по всему Китаю, а все транспортные расходы берут на себя власти", - говорит Чодрак.

В 2016 году он основал в своей деревне кооператив, чтобы сподвигнуть других фермеров зарабатывать больше, вырезая гравюры. В кооперативе двенадцать постоянных ремесленников, которые ежемесячно получают от трех до шести тысяч юаней.

"Я все время получал поддержку от местного правительства и односельчан, и благодаря резьбе по дереву многие из наших сельских жителей стали жить лучше", - говорит Карма Чодрак.

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