В Варшаве прошел многотысячный марш националистов

Несмотря на запрет мэрии Варшавы, в столице Польши прошел многотысячный марш националистов. Это стало возможно благодаря тому, что поддержку организаторам оказали государственные власти.

Ежегодные шествия в День независимости 11 ноября печально известны не только в Польше, но и за ее пределами. В Варшаву съезжаются националисты и футбольные фанаты со всей страны. Они идут по улицам города, круша все на своем пути. Только в прошлом году были ранены 35 полицейских и задержаны более 300 участников акции - они кидали камнями и петардами в стражей порядка. А в 2013 году участники марша напали на посольство Российской Федерации, сожгли будку охраны и повредили стоявшие на парковке автомобили.

Жители польской столицы, особенно те, кто живет на пути следования участников Марша независимости, стараются не выходить в этот день из дома. А о спокойном отдыхе в праздничный выходной нечего и говорить. Неудивительно, что мэр Варшавы Рафал Тшасковски пытался оградить варшавян от последствий съезда ультраправых организаций. Он даже обратился в окружной, а затем в апелляционный суд Варшавы, чтобы Марш независимости не был зарегистрирован как городское циклическое собрание, имеющее приоритет над другими мероприятиями. Суд встал на его сторону, а это означало, что марш не мог проходить 11 ноября по своему традиционному маршруту через центр столицы. Но организаторы заявили, что все праворадикальные организации все равно съедутся в Варшаву. А за два дня до праздника независимости стало известно, что власти страны придали им государственный статус. Правящая партия "Право и справедливость" известна тем, что заигрывает с ультраправыми, чтобы получить их голоса на выборах. Однако в данном случае политики, кажется, перегнули палку. Вечером в четверг польские СМИ облетели кадры о националистах, жгущих флаг ближайшего союзника Польши в ЕС - Германии, дерущихся, взрывающих петарды и нападающих на полицейских.