В Военном университете будут готовить специалистов по психологической обороне

Новости

"Одноклассникам" грозит до 8 млн рублей штрафа за запрещенный контент 18:07
За наезд на полицейского задержан двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова 18:03
Booking.com разрешит отелям снизить цены на своих сайтах 17:59
В Латвии утвердили запрет георгиевских ленточек 17:53
Серебренников погасил иск на 129 млн рублей по делу "Седьмой студии" 17:46
ОПЕК ждет в 2022 году спроса на нефть выше допандемийного уровня 17:39
Россияне вложили в ПИФы 900 млрд рублей в третьем квартале 17:36
В Минпромторге назвали возможную скидку на электромобили по льготным автокредитам 17:32
ФАС создала реестр производителей стройматериалов для контроля за их ценами 17:26
Сенатор назвала цинизмом слова Блинкена о деэскалации в Донбассе 17:26
Инфекционист оценил планы ввести QR-коды на транспорте и в общепите 17:15
Источник: Туктамышева и Коляда не выступят на турнире в Австрии 17:07
Ударную дозу антител к коронавирусу дает повторная вакцинация 16:50
Названа еще одна болезнь, маскирующаяся под коронавирус и простуду 16:44
МЧС реформирует работу отряда "Центроспас" без его ликвидации 16:30
Сбербанк снизит ипотечные ставки за два документа 16:30
Лавров: Францию ждет серьезный разговор с Россией по ситуации на Украине 16:26
Бесы Достоевского: что в жизни писателя современники не оценили бы лайком 16:22
В "Эвертоне" прокомментировали слухи о переходе Головина за 46 млн евро 16:18
Лавров опроверг слова Польши о связи "Аэрофлота" с кризисом мигрантов 16:11
Россия выступила за взаимное признание любых сертификатов о вакцинации 16:01
В Смоленской области начали действовать QR-коды для общепита 15:57
Путин посетил дом-музей Достоевского 15:42
Росстандарт рассказал, сколько АЗС в России торгуют некачественным топливом 15:42
В Минфине не ждут роста цен на металлургическую продукцию 15:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Митрополит Иларион: То, что сейчас происходит на наших глазах, - общенациональное бедствие
Митрополит Иларион: То, что сейчас происходит на наших глазах, - общенациональное бедствие
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
11.11.2021 16:52
Рубрика: Власть

В Военном университете будут готовить специалистов по психологической обороне

Текст: Юрий Гаврилов
Через несколько лет в Вооруженных силах появятся офицеры, профессионально обученные вести психологическую оборону. Подготовкой таких специалистов займутся в Военном университете Минобороны РФ. Об этом в четверг сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций ведомства.

"Первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов и статс-секретарь - заместитель министра обороны Николай Панков открыли курс "психологическая оборона" в Военном университете МО РФ", - проинформировали в департаменте.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Минобороны сообщило о работе над новой зенитной ракетной системой

Начинать с нуля преподавателям вуза не придется. Дело в том, что в этом военном учебном заведении уже несколько лет читают курс лекций по организации и ведению психологической обороны. Прежде это делалось в рамках дополнительного профессионального образования в области информационного противодействия. Теперь данный курс положат в основу преподавания новой "штатной" дисциплины. Она станет обязательной для изучения не только курсантами и слушателями, но и профессорско-преподавательским составом гуманитарных кафедр как самого Военного университета, так и других вузов министерства, готовящих кадры для военно-политических органов Вооруженных сил.

"Более чем пятилетняя практика реализации проектов "Армия и общество", "Психологическая оборона" на базе Военного университета позволила объединить потенциал лучших экспертов страны, авторитетных преподавателей и ученых, а также ведущих военных специалистов-практиков, - рассказал первый замминистра обороны Руслан Цаликов. - Актуальность курса вытекает из складывающейся военно-политической обстановки, которая требует качественного всестороннего анализа и прогнозирования, а также кадрового оснащения основных направлений развития невоенных средств обеспечения безопасности".

Власть Безопасность Армия Общество Образование Правительство Минобороны

Главное сегодня

Лавров опроверг слова Польши о связи "Аэрофлота" с кризисом мигрантов
В Минцифры сообщили о рекордной по мощности атаке на портал госуслуг
В проекте КоАП предусмотрен штраф за неоднократный отказ остановить машину
За наезд на полицейского задержан двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова
В Латвии утвердили запрет георгиевских ленточек
Правительство РФ обозначило пределы роста квартплаты в 2022 году
Проект нового КоАП расширяет применение скидок при штрафах