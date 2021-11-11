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11.11.2021 12:58
Рубрика: Происшествия

Верховный суд продлил арест Фургалу и другим участникам уголовного дела

Текст: Владимир Баршев

Верховный суд продлил арест экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и других участников дела на полгода. Дело будет слушаться в Люберецком городском суде Подмосковья, сообщает РИА Новости.

Фото: Пресс-служба Басманного суда / ТАСС
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Фургала

Главный вопрос, который в четверг решал Верховный суд по этому делу, - какой суд будет рассматривать уголовное дело Сергея Фургала. Изначально планировалось его рассмотреть в Железнодорожном суде Хабаровска. Однако прокуратура настаивала на изменении подсудности, указывая, что Фургал через свои связи может надавить на суд и общественное мнение. Прокурор напомнила и о волнениях в Хабаровске, которые спровоцировало задержание Фургала. Верховный суд полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры.

По версии следствия, Фургал и Николай Мистрюков в 2004 году создали организованную группу для физического устранения конкурентов. В ее состав вошли Андрей Карепов и Михаил Тимофеев, которые привлекли Марата Кадырова и Андрея Палея для участия в преступлениях.

В июле 2004 года Кадыров, находясь в поселке Прогресс Амурской области, бросил две гранаты в предпринимателя, занимавшегося приемом металлолома, но он выжил. Позже Фургал и Мистрюков при посредничестве Карепова и Тимофеева заказали убийство еще одного коммерсанта из-за коммерческого спора о принадлежности нескольких объектов недвижимости, а в Хабаровске Палей застрелил бизнесмена. Чтобы скрыть это преступление, Палей в январе 2005 года в Хабаровске застрелил мужчину, входившего в окружение Фургала и осведомленного о его причастности к убийству предпринимателя, считает следствие.

Дело в отношении Мистрюкова в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве выделено в отдельное производство. Тимофеев от следствия скрылся и объявлен в розыск, расследование дела в отношении него и иных лиц продолжается.

Происшествия Правосудие Суд Происшествия Правосудие Следствие Уголовное дело экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

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