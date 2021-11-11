Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском

Судьба Федора Михайловича Достоевского - одна из самых поразительных в истории русской и мировой литературы. Понять, что такое Достоевский для России и мира, пытаются многие вот уже на протяжении 200 лет. Помните последние строчки из его легендарной Пушкинской речи: "Пушкин умер в полном развитии своих сил и бесспорно унес с собою в гроб некоторую великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем". Но ведь и тайну самого писателя мы разгадываем до сих пор. А сколько мифов и легенд появилось о Достоевском...

Уверены, что сможете отличить правду от вымысла? Тогда попробуйте пройти наш небольшой тест и, возможно, на одну неразгаданную загадку Достоевского станет меньше.