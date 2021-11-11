Владимир Путин обсудил госпрограмму вооружения и конверсию

Гособоронзаказ уже пять лет выполняется по высокой планке, поступающие в войска техника и вооружения во многом превосходят зарубежные аналоги. Об этом заявил президент на заседании Военно-промышленной комиссии, которую он провел в формате видеоконференции. Выросла и доля гражданской продукции в оборонно-промышленном комплексе, также констатировал Владимир Путин.

На повестке было три вопроса. Первый - результаты госпрограммы вооружения и подходы к формированию нового проекта на 2024-2033 годы. "Госпрограмма вооружения как один из наиболее значимых документов стратегического планирования играет особую роль в обеспечении обороны и безопасности России, - подчеркнул Верховный главнокомандующий. - Среди ее приоритетов - определение и выполнение заданий гособоронзаказа, ускоренное внедрение в серийное производство научно-технических достижений и, конечно, разработка перспективных образцов оружия".

В сложном 2020 году гособоронзаказ был исполнен на 96,2 процента, отметил Путин. В 2012-м было 80 с небольшим, и то считалось хорошо, сравнил он. Такая высокая планка выдерживается уже более пяти лет. "Даже в условиях серьезных ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, организации ОПК работают стабильно, не допускают ни срывов, ни затягивания поставок", - оценил он.

Доля современных образцов оружия и техники в стратегических ядерных силах превышает 80 процентов, а в силах общего назначения достигает более 70 процентов, привел цифры президент. "В войска поступают новейшие образцы вооружения, которые по своим тактико-техническим характеристикам не уступают, а по ряду параметров намного превосходят зарубежные аналоги. Среди них - истребитель пятого поколения Су-57, атомный ракетоносец "Князь Владимир", зенитно-ракетная система С-500", - отметил он.

"При разработке новой госпрограммы вооружения нам важно тщательно учитывать все основные мировые тенденции в развитии военной техники и вооружений", - подчеркнул Верховный главнокомандующий. Прежде всего это внедрение передовых информационных, био-, когнитивных технологий, акцент на продвижение гиперзвуковых комплексов и оружия на новых физических принципах, новейшие системы разведки, навигации, связи и управления, повышение функциональности и боевой устойчивости продукции военного назначения, в том числе за счет применения искусственного интеллекта, и широкое распространение робототехники. Эти направления в решающей степени будут определять перспективный облик и боевой потенциал Вооруженных сил.

Вторым вопросом стало выполнение программы диверсификации оборонных производств. Задачи и ориентиры были обозначены еще в 2016 году, и за пять лет многое удалось сделать, оценил Путин. Все последние годы выпуск гражданской продукции в общем объеме производства ОПК растет. По итогам 2020 года - 25,6 процента. Президент призвал работать эффективнее, правильно и четко расставлять приоритеты, шире использовать возможности нацпроектов и госпрограмм.

Даже в условиях серьезных ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, организации ОПК работают стабильно

У правительства есть право устанавливать объемы госзакупок, и они должны приходиться на продукцию российских производителей. Механизм работает устойчиво: доля отечественных товаров в муниципальных и госзакупках за девять месяцев этого года выросла до 60,9 процента, а в 2020 году была 55,6 процента. Путин призвал активнее встраиваться в сферы, где продукция оборонных предприятий особенно востребована, - судостроение, авиастроение, производство медицинской техники, строительная отрасль, транспорт, энергетика и другие. При этом следить за качеством: продукция должна быть полностью конкурентоспособна с зарубежными аналогами и по цене, и по техническим характеристикам.

Третьим вопросом повестки стали кадры: рассмотрение кандидатур на должность генерального конструктора по созданию вооружений и военной техники, а также руководителя одного из приоритетных технологических направлений в сфере ОПК.