Во Франции семья отсудила у операторов ветряных турбин 100 тысяч евро

Апелляционный суд Тулузы вынес беспрецедентное для Франции решение в пользу семейной пары, которая получит компенсацию в 100 тысяч евро от операторов ветряных турбин. Как пишет газета FAZ, это была не единственная жалоба на ветряки за последние годы от жителей Пятой республики. Однако до сих пор французская Фемида не признавала, что "зеленые" установки способны нанести урон здоровью граждан.

Все началось еще 17 лет назад, когда пара бельгийцев выкупила домик в живописном французском парке Верхний Лангедок. Они понятия не имели, что вскоре здесь начнется строительство парка ветряных электростанций. С 2008 по 2009 год на расстоянии от 700 до 1300 метров от их дома появилось целых шесть гигантских установок. После того как власти вырубили небольшой лес, скрывавший ветротурбины от глаз местных жителей, их самочувствие заметно ухудшилось - они начали страдать от головной боли, головокружений, слабости, учащенного сердцебиения, постоянного шума в ушах и ухудшения зрения.

В конце концов, пара не выдержала и в 2015 году переехала, после чего дела пошли на поправку. Отец семейства решил добиться компенсации, однако суд первой инстанции не нашел связи между возведением ветряков и проблемами со здоровьем истцов. Только спустя годы они добились своего. Операторы турбин будут оштрафованы на 70 тысяч евро, кроме того, они выплатят бельгийцам еще 30 тысяч за потерю недвижимости. Как пишут СМИ, вердикт воодушевил противников ветротурбин в соседней Германии, где многие тоже судятся из-за их строительства - но непосредственно с муниципалитетами, выдающими лицензии.