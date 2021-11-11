Врач-диетолог назвал напиток, который поможет похудеть

Людям, которые хотят похудеть, стоит выпивать один стакан воды перед каждым приемом пищи. Такой совет дал британский врач-диетолог Майкл Мосли.

По его словам, многие путают жажду и голод. И вместо того, чтобы просто попить воды, начинают есть.

"Ваше тело состоит из воды на 60 процентов, а мозг - на 90 процентов. Вода нужна нам для увлажнения кожи, переваривания пищи и для того, чтобы почки могли выводить отходы", - отметил он, сообщает издание Daily Express.

Было даже проведено исследование, где участники следовали одной и той же диете, но часть из них при этом выпивала поллитра воды перед едой. В итоге эта группа испытуемых быстрее похудела, чем остальные.

Но также Мосли призывает не стремиться выполнять сомнительные нормы по количеству воды в день. По его мнению, одного стакана перед каждым приемом пищи вполне достаточно.