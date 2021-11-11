Врач назвал способ борьбы с коронавирусом в общественном транспорте

Снизить распространение коронавирусной инфекции в общественном транспорте поможет вентиляция. Об этом заявил иммунолог Владислав Жемчугов.

Он назвал проветривание - самым лучшим способом борьбы с вирусами в замкнутом пространстве. Кроме того, на маршруты должно выходить максимальное количество автобусов, троллейбусов и трамваев.

По словам врача, на улице заразиться коронавирусом практически невозможно, так как SARS-CoV-2 не любит холод.

"В транспорте без вентиляции вероятность заразиться будет высокой", - цитирует специалиста ТАСС. Не стоит забывать и про защитные маски.