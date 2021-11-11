Выжутович: В России снова стали расти ксенофобские настроения

Снова стали расти ксенофобские настроения. Об этом заявил директор Московского бюро по правам человека (МБПЧ), член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод. Он представил журналистам ежегодный доклад. В нем сказано, что в 2018-2020 годы отмечалось сокращение преступлений на почве этнической и религиозной нетерпимости. Однако в 2021-м произошел их резкий рост.

По словам правозащитника, речь не идет о росте таких инцидентов в десятки и сотни раз, "но тем не менее такая тенденция настораживает". "Если в прошлом году имели место всего семь нападений по мотивам ксенофобии, в январе - августе этого года их уже 17. Число пострадавших в результате актов агрессии также выросло - восемь пострадавших в прошлом году, 19 - в январе - августе этого года. Также наблюдаем рост общего числа актов вандализма по мотивам национальной и религиозной нетерпимости. К сентябрю этого года мониторингом зафиксировано 19 таких случаев. В то время как за весь прошлый год их было 23", - сообщил глава МБПЧ.

Рост уровня агрессии эксперты МБПЧ объясняют ухудшением социально-экономического положения в стране, а также отсутствием профилактики ксенофобных настроений.

Между тем последние годы уровень ксенофобии устойчиво снижался. Внеся раскол в ряды русских националистов, события на Украине одновременно повысили уровень толерантности в российском обществе. Проявлений межнациональной вражды стало значительно меньше - в этом мнении сходились и власти, обычно склонные приукрашивать реальную картину, и правозащитники, столь же привычные к сгущению красок. И те и другие считали, что благодаря украинским событиям Россия получила прививку от национализма.

Возвращение уровня ксенофобии к прежним значениям эксперты связывают с ухудшением экономического положения населения, что приводит к росту негативного отношения к выходцам из Средней Азии, вьетнамцам, китайцам, в которых российские граждане видят конкурентов за рабочие места.

По данным Московского бюро по правам человека, в России снова стали расти ксенофобские настроения

Однако трудовые мигранты менее защищены законами, чем граждане России; уволить этих людей проще простого. Кто-то говорит, что безработица в среде мигрантов - это социальный динамит. Но взглянем на ситуацию с другой стороны, и, возможно, она не покажется столь драматичной. В крупном строительстве занято около миллиона мигрантов. Примерно столько же - на частных стройках, в ремонте дач и квартир. Чуть более миллиона работают в розничной торговле, причем легально, в больших магазинных комплексах. Многие нашли себе применение в коммунальном секторе. Причем все эти люди легально работают, они легально пересекли границу, у них есть регистрация, которая рано или поздно закончится и ее придется продлевать. Так что большинство из них мотивированы не нарушать закон, не раздражать местное население вызывающим поведением.

Ксенофобия не знает границ - ни моральных, ни географических. Она существует везде. В Европе (особенно сейчас, в условиях миграционного кризиса) ее не меньше, чем в России. В России же уровень ксенофобии до последнего времени ощутимо снижался: ненависть к "понаехавшим" замещалась ненавистью к Западу. Оттого и ноябрьские "русские марши" последних лет были относительно миролюбивыми. В том смысле, что нетерпимость его участников к представителям этнических меньшинств не была явлена столь агрессивно, как прежде. Снизить идеологический градус организаторов "маршей" заставили события на востоке Украины, к которым русские националисты относятся по-разному. Кто-то из них поддерживает ДНР и ЛНР, а кто-то - на стороне украинских властей.

Националистической истерии как массового психоза в России сейчас нет. Есть привычное обострение ксенофобии

Социологи высказывают предположение, что отмечаемый ныне рост ксенофобских настроений - это перенаправление раздражения россиян на "другого", вызванное снижением уровня жизни.

Как бы то ни было, лишь 18 процентов граждан ощущают межнациональную напряженность в местах их проживания, только 12 процентов опрошенных говорят о возможности столкновений на национальной почве. У пятой части респондентов нет этнических предубеждений. "Тот факт, что в России живут люди многих национальностей, приносит ей в целом больше пользы, чем вреда" - с этим согласны почти половина участников опроса, проведенного фондом "Общественное мнение" для Федерального агентства по делам национальностей. Лишь менее четверти респондентов сочли, что многонациональность приносит России скорее вред, чем пользу, и 32 процента затруднились с ответом. При этом 90 процентов опрошенных сообщили, что никогда не подвергались дискриминации по национальному признаку, и только 16 процентов признались, что испытывают неприязнь к людям другой национальности.

Как бы то ни было, лишь 18 процентов граждан ощущают межнациональную напряженность в местах их проживания

Националистической истерии как массового психоза в России сейчас нет. Есть привычное обострение ксенофобии. Она обостряется всякий раз, когда падает уровень жизни российского обывателя, который тут же начинает искать, кто в этом виноват, и столь же привычно находит.