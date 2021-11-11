Выжутович: В России снова стали расти ксенофобские настроения

Новости

Польша: Turkish Airlines не будут возить граждан Ирака, Сирии и Йемена в Минск 22:47
Умер основатель и барабанщик Moody Blues Грэм Эдж 22:34
Умер актер из "Случая с Полыниным" и режиссер Геннадий Чихачёв 22:19
Студенты смогут проходит практику у предпринимателей 22:17
Полет ракетоносцев Ту-160 ВКС РФ в Беларуси показали на видео 21:35
Минобороны сообщило последние данные о коронавирусе в армии 21:34
ПФР назвал условие для повышения фиксированной выплаты пенсионерам в два раза 21:11
Мясников : Коронавирус пришел к нам навсегда 20:59
СК возбудил дело по факту наезда Усмана Нурмагомедова на полицейского 20:45
В Совфеде предложили проработать рассылку сертификатов о вакцинации по почте 20:26
В Москве арестован выстреливший в голову своему оппоненту водитель 20:22
Средний срок ипотеки в России достиг исторического максимума 20:19
УЕФА отклонил просьбу "Галатасарая" о переигровке матча против "Локомотивом" 20:17
Саакашвили решил прекратить голодовку 19:42
Премьер Саксонии заявил о важности диалога с Россией 19:29
Земан принял отставку правительства Чехии 19:22
Минцифры: Портал госуслуг вторые сутки под беспрецедентной кибератакой 19:01
Президенты России и Аргентины обсудили борьбу с коронавирусом 18:55
Стал известен стартовый состав сборной России на матч с киприотами 18:53
Центр "Мемориал" хотят ликвидировать за нарушения закона об иноагентах 18:43
Брат Нурмагомедова прокомментировал новость о своем задержании 18:36
Задержанного педофила проверят на причастность к аналогичным преступлениям 18:28
"Одноклассникам" грозит до 8 млн рублей штрафа за запрещенный контент 18:07
В Чечне предложили не называть национальности подозреваемых в СМИ 18:05
За наезд на полицейского задержан двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова 18:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
"Российская газета" вместе со своими читателями отмечает День рождения
"Российская газета" вместе со своими читателями отмечает День рождения
11.11.2021 21:35
Рубрика: Происшествия

Выжутович: В России снова стали расти ксенофобские настроения

Текст: Валерий Выжутович (политический обозреватель)
Российская газета - Федеральный выпуск № 257(8608)
Снова стали расти ксенофобские настроения. Об этом заявил директор Московского бюро по правам человека (МБПЧ), член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод. Он представил журналистам ежегодный доклад. В нем сказано, что в 2018-2020 годы отмечалось сокращение преступлений на почве этнической и религиозной нетерпимости. Однако в 2021-м произошел их резкий рост.

По словам правозащитника, речь не идет о росте таких инцидентов в десятки и сотни раз, "но тем не менее такая тенденция настораживает". "Если в прошлом году имели место всего семь нападений по мотивам ксенофобии, в январе - августе этого года их уже 17. Число пострадавших в результате актов агрессии также выросло - восемь пострадавших в прошлом году, 19 - в январе - августе этого года. Также наблюдаем рост общего числа актов вандализма по мотивам национальной и религиозной нетерпимости. К сентябрю этого года мониторингом зафиксировано 19 таких случаев. В то время как за весь прошлый год их было 23", - сообщил глава МБПЧ.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
Федор Лукьянов: Уроки империи, которые рано забывать

Рост уровня агрессии эксперты МБПЧ объясняют ухудшением социально-экономического положения в стране, а также отсутствием профилактики ксенофобных настроений.

Между тем последние годы уровень ксенофобии устойчиво снижался. Внеся раскол в ряды русских националистов, события на Украине одновременно повысили уровень толерантности в российском обществе. Проявлений межнациональной вражды стало значительно меньше - в этом мнении сходились и власти, обычно склонные приукрашивать реальную картину, и правозащитники, столь же привычные к сгущению красок. И те и другие считали, что благодаря украинским событиям Россия получила прививку от национализма.

Возвращение уровня ксенофобии к прежним значениям эксперты связывают с ухудшением экономического положения населения, что приводит к росту негативного отношения к выходцам из Средней Азии, вьетнамцам, китайцам, в которых российские граждане видят конкурентов за рабочие места.

По данным Московского бюро по правам человека, в России снова стали расти ксенофобские настроения

Однако трудовые мигранты менее защищены законами, чем граждане России; уволить этих людей проще простого. Кто-то говорит, что безработица в среде мигрантов - это социальный динамит. Но взглянем на ситуацию с другой стороны, и, возможно, она не покажется столь драматичной. В крупном строительстве занято около миллиона мигрантов. Примерно столько же - на частных стройках, в ремонте дач и квартир. Чуть более миллиона работают в розничной торговле, причем легально, в больших магазинных комплексах. Многие нашли себе применение в коммунальном секторе. Причем все эти люди легально работают, они легально пересекли границу, у них есть регистрация, которая рано или поздно закончится и ее придется продлевать. Так что большинство из них мотивированы не нарушать закон, не раздражать местное население вызывающим поведением.

Ксенофобия не знает границ - ни моральных, ни географических. Она существует везде. В Европе (особенно сейчас, в условиях миграционного кризиса) ее не меньше, чем в России. В России же уровень ксенофобии до последнего времени ощутимо снижался: ненависть к "понаехавшим" замещалась ненавистью к Западу. Оттого и ноябрьские "русские марши" последних лет были относительно миролюбивыми. В том смысле, что нетерпимость его участников к представителям этнических меньшинств не была явлена столь агрессивно, как прежде. Снизить идеологический градус организаторов "маршей" заставили события на востоке Украины, к которым русские националисты относятся по-разному. Кто-то из них поддерживает ДНР и ЛНР, а кто-то - на стороне украинских властей.

Националистической истерии как массового психоза в России сейчас нет. Есть привычное обострение ксенофобии

Социологи высказывают предположение, что отмечаемый ныне рост ксенофобских настроений - это перенаправление раздражения россиян на "другого", вызванное снижением уровня жизни.

Фото: Александр Натрускин/ РИА Новости
Миркин: Россия и Беларусь не создали своего экономического чуда, эта задача - впереди

Как бы то ни было, лишь 18 процентов граждан ощущают межнациональную напряженность в местах их проживания, только 12 процентов опрошенных говорят о возможности столкновений на национальной почве. У пятой части респондентов нет этнических предубеждений. "Тот факт, что в России живут люди многих национальностей, приносит ей в целом больше пользы, чем вреда" - с этим согласны почти половина участников опроса, проведенного фондом "Общественное мнение" для Федерального агентства по делам национальностей. Лишь менее четверти респондентов сочли, что многонациональность приносит России скорее вред, чем пользу, и 32 процента затруднились с ответом. При этом 90 процентов опрошенных сообщили, что никогда не подвергались дискриминации по национальному признаку, и только 16 процентов признались, что испытывают неприязнь к людям другой национальности.

Как бы то ни было, лишь 18 процентов граждан ощущают межнациональную напряженность в местах их проживания

Националистической истерии как массового психоза в России сейчас нет. Есть привычное обострение ксенофобии. Она обостряется всякий раз, когда падает уровень жизни российского обывателя, который тут же начинает искать, кто в этом виноват, и столь же привычно находит.

Происшествия Преступления Криминал Колонка Валерия Выжутовича

Главное сегодня

Умер создатель театра Геннадия Чихачева
Путин согласился "поспорить" в доме Достоевского
СК возбудил дело по факту наезда Усмана Нурмагомедова на полицейского
В проекте КоАП предусмотрен штраф за неоднократный отказ остановить машину
Центр "Мемориал" хотят ликвидировать за нарушения закона об иноагентах
Телефонные мошенники лишили профессора РГГУ денег, квартиры и дачи
Видеокамеры начнут ловить тех, кто выбрасывает мусор из окон автомобилей