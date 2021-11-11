За месяц в Центральный военный округ поставили 150 единиц новой техники

В октябре в войска Центрального военного округа поступило более 150 единиц вооружения, специальной и авиационной техники. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ЦВО.

Там уточнили, что новые и модернизированные образцы военной техники пополнили парки полков, бригад и дивизий, дислоцированных в Иркутской, Самарской, Свердловской, Новосибирской и Тюменской областях, а также в Пермском крае. "В числе поступивших боевых машин - радиолокационные станции "Каста" и "Небо - У". Более 50 армейских грузовиков "Мустанг", седельных тягачей и топливозаправщиков. Дивизионный комплект зенитного ракетного комплекса С-300ПМ2, а также модернизированный истребитель -перехватчик МиГ-31бм", - проинформировали в пресс-службе.

Военные добавили, что получение 10 цифровых радиорелейных станций Р-419Л1М позволило завершить переоснащение на новую технику бригады управления округа, базирующейся в Свердловской области.