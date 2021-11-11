Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов объяснил рост цен на арматуру

В октябре зафиксирован значительный рост цен на арматуру у конечных потребителей.

"Цена арматуры 12 миллиметров у трейдеров в Москве с 1 октября 2021 года увеличилась на 39 процентов, с 57 тысяч до 79,25 тысячи рублей за тонну с НДС", - заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, передает РИА Новости.

Такой рост цен он связал со спекулятивной политикой трейдеров. "Они выкупают объемы, закладывают свою маржу и продают по завышенным ценам", - отметил Евтухов.

"По цепочке металлурги сокращают объемы производства. Потом через отложенный спрос образуется искусственный дефицит и очередной рост цен. Это звено на рынке нужно сокращать, максимально переходя на долгосрочные прямые контракты", - заключил замминистра ведомства.