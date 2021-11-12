Абрамченко поручила к 2024 году разработать вакцину от АЧС в России

В 2021 году сложилась крайне неблагоприятная ситуация по африканской чуме свиней (АЧС) - ущерб сельхозпредприятий достиг 1,9 млрд рублей, заявила на заседании противоэпизоотической комиссии вице-премьер Виктория Абрамченко.

В России зафиксировано 112 инфицированных объектов по АЧС среди домашних свиней в 38 регионах. АЧС среди диких кабанов выявлен в 19 субъектах. АЧС и другие болезни животных становятся основными угрозами для эффективного развития животноводства и поддержания ветеринарной безопасности. Кроме того, вспышки АЧС существенно влияют на снижение производства продукции животноводства, отметила Абрамченко.

При этом, как свидетельствуют данные Россельхознадзора, причинами вспышек АЧС в этом году на 11 крупных комплексах стали не только циркуляция вируса вблизи от предприятия, но и нарушения ветеринарных требований самими предприятиями. Кроме того, предприятия несвоевременно приостанавливают производство.

В этой связи вице-премьер поручила создать систему реагирования на риски распространения АЧС на всех уровнях и разработать меры постоянного ветеринарного контроля без предупреждения предприятий. Россельхознадзор вместе с региональными ветслужбами должны регулярно мониторить ситуацию. В зависимости от этого должен включаться соответствующий уровень обороны и оперативно проводиться "блокирующие" мероприятия - муниципального, регионального или федерального уровня.

"Это вопрос национальной продовольственной безопасности. Поэтому послабления в части контроля и проверок предприятий на соблюдение требований ветеринарной безопасности неуместны", - подчеркнула Абрамченко.

Кроме того, Минсельхоз, Россельхознадзор совместно с регионами должны проанализировать, чего не хватает в российском законодательстве для противостояния АЧС. Так, на заседании прозвучало предложение разработать законопроект о введении обязательных требований по обеспечению охраны периметра территорий предприятий животноводства и внедрению информационных систем контроля.

Вместе с тем Виктория Абрамченко уверена, что без создания эффективной вакцины невозможно справиться с АЧС. Поэтому от российской науки ждут прорыва в этом направлении.

"Ежегодно мы переносим сроки научным организациям, при этом есть стратегические документы, необходимое финансирование, координация, готовность бизнеса принять участие. Предлагаю поставить точку. Прошу Минобрнауки совместно с РАН обеспечить к 2024 году разработку и внедрение действенной вакцины от АЧС для сельхозживотных", - сказала Виктория Абрамченко.