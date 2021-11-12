Что принесет создание в России Ассоциации национальных театров

Каким образом в современном мире проявляется культурная уникальность нации? К чему сегодня обязывает статус национального театра? Онлайн-трансляцию "круглого стола" "Национальная идентичность и культурный диалог в театральном пространстве", в котором участвовали руководители ведущих российских и зарубежных национальных театров, в прямом эфире в соцсетях Александринского театра посмотрело больше двадцати пяти тысяч зрителей. Что позволяет утверждать: поднятая тема - не только узкопрофессиональная.

Круглый стол под эгидой международного театрального фестиваля "Александринский" на онлайн-платформе ТАСС в Санкт-Петербурге вел Михаил Швыдкой. "Национальное не значит замкнутое в себе, и уж точно не является националистическим, - модерировал дебаты Михаил Швыдкой. - Позиция России, а я могу говорить об этом как специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, - в высшей степени открыта: мы готовы, чтобы театральное сотрудничество помогало людям жить в этом мире".

Художественный руководитель Национального драматического театра России (Александринского театра) Валерий Фокин рассказывал как о глобальных, так и об очень конкретных вещах: "Проект здания Национального театра в Москве есть, он закончен, и это очень интересный оригинальный проект по последним техническим образцам. Сейчас в стадии обсуждении график его реализации - по предварительным планам стоит 2024 год. И сегодняшний разговор особенно важен для нас, для Национального драматического театра России - Александринского театра. Потому что помимо работы по созданию Ассоциации национальных театров нашей страны, мы сейчас занимаемся тем, что в Москве открываем площадку, она уже есть, она на стадии строительства, которая будет представлять собой некий дом, некий Центр национальных театров России. И мы воспринимаем этот Центр не только и не столько, как площадку для гастролей национальных российских театров, но как лабораторию, как место творческих встреч и с национальными российскими театрами, и с европейскими, мировыми. С тем, чтобы создавать копродукции и совместные проекты, с тем, чтобы этот был настоящий дом, который объединил бы театры России и других стран, который представлял бы разные театральные языки. Мы очень надеемся, что этот театральный центр будет построен и хоть это случится через несколько лет, работу надо начинать уже сейчас. Мне очень близки суждения Александра Поповски и Стефана Брауншвейга о том, что мы должны быть открыты, должна быть многоголосица, должны звучать разные голоса, нельзя быть замкнутыми. Присоединяясь к коллегам, хочу сказать, что нам надо быть вместе несмотря ни на что, сообща работать и быть открытыми друг другу".

Директор Александринского театра Сергей Емельянов говорил о ближайших планах Ассоциации национальных театров России: "Александринский театр несет очень серьезную миссию по консолидации национального театрального сообщества страны. Этому в полной мере способствует Ассоциация национальных театров России, подписание меморандума о создании которой мы планируем в январе в Карелии при участии порядка пятидесяти национальных театров регионов РФ. Мы говорим о просветительской миссии национального театра, воплощение которой заложено в нашем проекте "Национальная театральная школа". Мы приняли решение, поддержанное министерством культуры России, расширить российскую географию школы и провести пилотную международную арт-резиденцию национальной театральной школы в сентябре будущего года в Белграде, в рамках Дней Александринского театра в Сербии. Важнейшей частью резиденции станет отбор молодежи для обучения в ведущих творческих вузах России. Мы планируем партнерство с лучшими представителями театральной профессуры нашей страны. Проект Дней Александринки в Сербии будет реализован вместе с Югославским драматическим театром".

"Я всячески поддерживаю инициативу Александринки и Валерия Фокина по созданию Ассоциации Национальных театров, - подчеркнул художественный руководитель Саха академического театра им. П.А. Ойунского Андрей Борисов. - Ведь она могла бы стать лабораторией для процесса самоидентификации национальных театров, для поисков подлинного национального театрального языка. Я готов участвовать в этой работе как представитель нашего национального Театра Олонхо и как представитель нашего якутскоязычного Саха театра, который прошел великую русскую театральную школу".

"Спасибо Александринскому театру и Валерию Фокину за идею создания Ассоциации, - благодарил главный режиссер Татарского академического театра им. Г. Камала Фарид Бикчантаев. - И вопросов, и вызовов перед национальными театрами России сегодня стоит очень много. Ассоциация поможет объединить наши усилия в этой важной работе".

В чем актуальность концепции национальных театров и в чем заключается их миссия, сегодня вместе с российскими коллегами обсуждали председатель международного комитета Театральной олимпиады и руководитель театра Аттис Теодорос Терзопулос (Греция); директор Югославского драмтеатра Тамара Вучкович-Манойлович (Сербия); директор Бургтеатра в Вене Мартин Кушей (Австрия); худрук Словенского национального театра в Мариборе Александр Поповски (Словения); руководитель Национального театра Одеон Стефан Брауншвейг (Франция); директор Национального театра Ниццы Мюриэль Майетт-Хольц (Франция); художественный руководитель Национального театра Уэльса Лорн Кэмпбелл (Великобритания).

О тенденциях и особенностях российских и зарубежных национальных театров - читайте в ближайших номерах "Российской газеты".