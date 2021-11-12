Новости

"Газпром" перевыполнит обязательства по украинскому транзиту в 2021 году 15:33
В Ростуризме разъяснили порядок выплат компенсаций клиентам "Музенидис Трэвел" 15:31
МО Беларуси: Польша и соседние государства хотят развязать конфликт 15:17
ФАС предложит правительству меры для стабилизации цен на дизель 15:10
Минпромторг предупредил о нарастании проблемы дефицита автоэлектроники 14:40
Пролетевший над Петербургом болид сгорел в атмосфере 14:36
В Татарстане переустроят газопроводы для строительства М-12 14:30
Пожилых жителей Кубани будут персонально приглашать на вакцинацию 14:13
Москвич шантажировал знакомую интимным видео 14:07
Депутат предложил вывести накопительные пенсии из системы обязательного страхования 14:06
Российские ВДВ десантируются в Гродненской области Беларуси 14:04
Захарова: Норвегия ведет скрытую милитаризацию Шпицбергена 14:00
Красный Крест отправляет помощь на белорусско-польскую границу 13:47
Песков оценил идею QR-кодов для людей с антителами 13:39
Умер сатирик Виктор Коклюшкин 13:33
Россельхознадзор запретил поставки яиц и цыплят из Германии 13:21
В Совфеде предложили учредить Международный лесной форум 13:15
В московском метро появилась лаунж-зона 13:14
Песков не подтвердил планы платного лечения непривитых от коронавируса 13:13
РКН сообщил о росте числа заблокированных сайтов с COVID-сертификатами 13:10
Какие права имеет покупатель во время распродаж 13:10
Мишустин: Москва может претендовать на проведение выставки "Экспо-2030" 13:08
ФСИН требует заменить условные исправительные работы Соболь реальными 13:05
Песков назвал условие ревакцинации Путина от коронавируса 13:03
В Чувашии внедрят QR-коды для переболевших COVID-19 13:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
"РГ" продолжает помогать семье незрячих астраханцев, ожидающих второго ребенка
"РГ" продолжает помогать семье незрячих астраханцев, ожидающих второго ребенка
12.11.2021 14:06
Рубрика: Экономика

Депутат предложил вывести накопительные пенсии из системы обязательного страхования

Текст: Татьяна Замахина

Необходимо вывести накопительную пенсию из системы обязательного пенсионного страхования (ОПС). С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
В ПФР дали совет, как избежать проблем с назначением пенсии

Глава комитета в своем Telegram-канале прокомментировал инициативу российского Центра стратегических разработок (ЦСР) о создании единого негосударственного пенсионного плана для самозанятых.

По оценке депутата, накопительная пенсия была введена в систему ОПС ошибочно. Нилов выразил уверенность, что это должно быть делом добровольным.

Он также отметил, что россияне не решаются делать отчисления добровольно из-за низкого уровня доверия к пенсионной системе страны, а также к негосударственным пенсионным фондам "Крайне сложно побудить людей добровольно формировать пенсию при низких доходах", - считает парламентарий.

Депутат, который представляет ЛДПР, также напомнил, что в партии предлагают часть удерживаемого налога, который платят самозанятые, направлять именно в Пенсионный фонд, а не на медстрахование. "Сегодня же у самозанятых пенсионные права формируются только в случае добровольного пенсионного страхования и уплаты соответствующих взносов, - отметил он. - Надо понимать, что при действующей модели самозанятый, не платя никаких взносов, вряд ли заработает себе пенсию".

Экономика Пенсии и пособия Законодательная власть Госдума Партии ЛДПР Вопросы о пенсии

Главное сегодня

Песков назвал условие ревакцинации Путина от коронавируса
Собянин: Заболеваемость коронавирусом в Москве снижается
Минобороны: Интенсивность воздушной разведки НАТО в Черном море растет
СМИ: Группа мигрантов прорвалась из Беларуси в Польшу
АвтоВАЗ продолжит выпуск двигателей, шасси и коробок передач
Самозанятые получили возможность торговать на крупных маркетплейсах
Есть ли смысл платить за электроэнергию по разным тарифам днем и ночью