Депутат предложил вывести накопительные пенсии из системы обязательного страхования

Необходимо вывести накопительную пенсию из системы обязательного пенсионного страхования (ОПС). С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Глава комитета в своем Telegram-канале прокомментировал инициативу российского Центра стратегических разработок (ЦСР) о создании единого негосударственного пенсионного плана для самозанятых.

По оценке депутата, накопительная пенсия была введена в систему ОПС ошибочно. Нилов выразил уверенность, что это должно быть делом добровольным.

Он также отметил, что россияне не решаются делать отчисления добровольно из-за низкого уровня доверия к пенсионной системе страны, а также к негосударственным пенсионным фондам "Крайне сложно побудить людей добровольно формировать пенсию при низких доходах", - считает парламентарий.

Депутат, который представляет ЛДПР, также напомнил, что в партии предлагают часть удерживаемого налога, который платят самозанятые, направлять именно в Пенсионный фонд, а не на медстрахование. "Сегодня же у самозанятых пенсионные права формируются только в случае добровольного пенсионного страхования и уплаты соответствующих взносов, - отметил он. - Надо понимать, что при действующей модели самозанятый, не платя никаких взносов, вряд ли заработает себе пенсию".