Десять стран ЕС внесены в "крайне тревожный" список риска по COVID-19

Десять стран ЕС внесены в "крайне тревожный" список инфицирования COVID-19, о котором в пятницу объявили представители Европейского центра по контролю за заболеваниями (ECDC).

В своей последней оценке степени риска заражения коронавирусом, чиновники отметили, что эпидемиологическая ситуация в странах-членах Европейского Союза, в особенности в Западной Европе, в настоящее время характеризуется быстрым и значительным увеличением заболеваемости и низким, но медленно растущим уровнем смертности. Ожидается, что в ближайшие две недели количество случаев заболевания, госпитализаций и число летальных исходов увеличатся, сообщает европейское агентство, базирующееся в Стокгольме.

Из 27 стран Бельгия, Польша, Нидерланды, Болгария, Хорватия, Чешская Республика, Эстония, Греция, Венгрия и Словения относятся к категории наиболее высокого риска заражения, уточняет AFP. В категорию так называемых "тревожных" стран внесены Германия, Австрия, Дания, Финляндия, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Румыния и Словакия. Три страны относятся к категории "умеренной озабоченности" (Франция, Португалия, Кипр), а четыре страны к категории "слабого риск" заражения (Италия, Испания, Швеция и Мальта).

Метод, используемый ECDC для категорий, вызывающих озабоченность, сочетает в себе так называемые "абсолютные значения" (количество случаев заражения, госпитализаций и летальных исходов), а также уровень рост показателей заражения за определенный период. Согласно прогнозам экспертов организации, количество случаев заболевания и смертей в Западной Европе может вырасти примерно на 50 процентов в течение следующих двух недель, достигнув еженедельного показателя 300 новых случаев заражения и 2,7 смертельных исхода на 100 000 населения.

В целом, как отмечают аналитики, спустя почти два года после начала глобального кризиса в области здравоохранения, вызванного пандемией коронавируса, в результате которого погибло более пяти миллионов человек в мире, инфекции снова охватывают части Западной Европы, региона с относительно высокими показателями вакцинации и хорошими системами здравоохранения, в котором были в значительной степени были ослаблены меры изоляции. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что смертность от коронавируса в Европе за последнюю неделю выросла на 10 процентов, а на прошлой неделе официальный представитель агентства заявил, что Старый Свет "вернулся в эпицентр пандемии". В странах Западной Европы, таких как Германия и Великобритания, в последние дни зарегистрированы одни из самых высоких показателей числа новых случаев инфицирования в мире, отмечает Associated Press.