Диетологи назвали увеличивающий риск инсульта популярный продукт

Сбалансированная диета, полная питательных цельных продуктов, может иметь положительное влияние, в то время как употребление большого количества определенных видов нездоровой пищи может сделать вас уязвимыми для серьезных заболеваний. Новое исследование американских ученых показало, что употребление в пищу немолочного животного жира, например красного мяса, может увеличить риск инсульта.

В исследовании, которое проводилось Американской кардиологической ассоциации, приняли участие более 100 тысяч американцев старше 27 лет. Исследователи обнаружили, что у людей, которые ели больше всего немолочного животного жира, вероятность инсульта была на 16 процентов выше, чем у тех, кто ел меньше всего. В частности, ученые выяснили, что у тех, кто ел красное мясо, риск инсульта был на 8 процентов выше, а у тех, кто ел жареное красное мясо, подобный риск был выше на 12 процентов, пояснил в интервью eatthis.com ведущий автор исследования, профессор Фенглей Ван.

Исследователи обнаружили, что некоторые виды жиров - растительные и полиненасыщенные - могут снизить риск инсульта. Фактически, у людей, которые ели больше всего этих жиров, вероятность инсульта была на 12 процентов ниже, чем у тех, кто ел их меньше всего. Диетологи отметили, что если вы хотите попробовать сытную и полезную для тела пищу, подумайте о включении в рацион растительного жира, такого как оливковое масло, заправляя его в салаты вместе с дижонской горчицей. Как пояснили эксперты, добавление оливкового масла в домашнюю выпечку, такую как пирожки и кексы, увеличивает количество мононенасыщенных жиров в ней и уменьшает количество насыщенных.