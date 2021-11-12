Эксперт оценил, стоит ли сейчас покупать жилье

Цены на вторичном рынке жилья стабилизировались, поднявшись за год в среднем по стране на 15,3%. Вторичный рынок становится рынком покупателя, а не продавца, считает президент саморегулируемой организации "Региональная ассоциация оценщиков" Кирилл Кулаков.

Рост цен на первичном рынке жилой недвижимости, обусловленный ажиотажным спросом и повышением стоимости стройматериалов, подстегнул в 2021 году спрос на вторичное жилье. В городах-миллионниках, отмечает Кулаков, средняя цена квадратного метра составила 92 700 рублей, что является абсолютным рекордом. Потенциал для дальнейшего роста практически исчерпан, считает он.

Основными покупателями жилья становятся семьи, которые берут для этого кредиты, понимая, что ставки по ним в ближайшее время повысятся. В целом же спрос на "вторичку" за октябрь снизился по стране на 15%, а в отдельных регионах - на 30-35%, отмечает Кулаков.

"Вкладывать деньги в жилье комфортнее, когда сформировался рынок покупателя, - подчеркивает эксперт. - Так что конец осени - правильное время для реализации подобных планов. Надеяться на то, что цены на вторичном рынке будут снижаться, не стоит. Однако увеличивается уровень торга. К концу года он может составить 3-3,5% против сегодняшних 2,5-2,8%".