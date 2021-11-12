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Текст:   Марина Трубилина 
03:00 12.11.2021

Эксперт оценил, стоит ли сейчас покупать жилье

Цены на вторичном рынке жилья стабилизировались, поднявшись за год в среднем по стране на 15,3%. Вторичный рынок становится рынком покупателя, а не продавца, считает президент саморегулируемой организации "Региональная ассоциация оценщиков" Кирилл Кулаков.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Рост цен на первичном рынке жилой недвижимости, обусловленный ажиотажным спросом и повышением стоимости стройматериалов, подстегнул в 2021 году спрос на вторичное жилье. В городах-миллионниках, отмечает Кулаков, средняя цена квадратного метра составила 92 700 рублей, что является абсолютным рекордом. Потенциал для дальнейшего роста практически исчерпан, считает он.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Вторичные квартиры в Москве стали продаваться вдвое быстрее

Основными покупателями жилья становятся семьи, которые берут для этого кредиты, понимая, что ставки по ним в ближайшее время повысятся. В целом же спрос на "вторичку" за октябрь снизился по стране на 15%, а в отдельных регионах - на 30-35%, отмечает Кулаков.

"Вкладывать деньги в жилье комфортнее, когда сформировался рынок покупателя, - подчеркивает эксперт. - Так что конец осени - правильное время для реализации подобных планов. Надеяться на то, что цены на вторичном рынке будут снижаться, не стоит. Однако увеличивается уровень торга. К концу года он может составить 3-3,5% против сегодняшних 2,5-2,8%".

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