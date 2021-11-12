Эксперт: QR-коды на транспорте нужно было вводить вчера

Общественный транспорт остается зоной повышенного риска заразиться коронавирусной инфекцией.

В условиях продолжающегося роста заболеваемости введение QR-кодов на транспорте и в общественных местах не только оправдано, но даже несколько запоздало - это нужно было сделать раньше, - сказал "Российской газете" глава центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

"Я считаю, что введение QR-кодов на международном, междугородном транспорте, а также в общественных местах - необходимая мера. Конечно, ее нужно было вводить раньше, но хорошо, что мы пришли к этому хотя бы сейчас, - считает Андрей Исаев. - Также хочу напомнить, что пациенты, которые прошли вакцинацию, все равно могут служить переносчиками инфекции. Хотя вероятность этого и снижается, по некоторым оценкам, до 50-60% по сравнению с теми, кто не привит и не имеет антител после перенесенного заболевания. Поэтому ситуацию с цепочкой заражения введение этих мер до конца не решит, но конечно, сгладит остроту".