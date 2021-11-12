Новости

К зиме на водоемах Москвы заменили более 900 знаков безопасности 07:56
СМИ: В сеть слиты данные 500 тысяч купивших поддельные сертификаты россиян 07:37
Эксперт: QR-коды на транспорте нужно было вводить вчера 07:12
Полянский назвал логичными меры предосторожности в отношении Украины 06:30
Вирусолог предположил, что Россия справится с COVID-19 в 2022 году 05:50
Три пассажира микроавтобуса погибли в ДТП с грузовиком под Красноярском 04:58
Астронавты перешли с корабля Crew Dragon на борт МКС 04:54
В Анадыре чиновник вернул 5,3 млн за недостроенную спортплощадку 04:34
В Приморье подготовились к перекачке топлива с севшего на мель судна 04:26
Bloomberg: До 9 увеличилось число жертв давки на концерте Скотта в США 04:25
СК проверит экскурсии к месту крушения Ан-26 под Хабаровском 03:57
Гинцбург: Высокий уровень антител нужен для борьбы с "дельта"-штаммом 03:48
Генсек ООН призвал разработать международный план вакцинации от COVID-19 03:25
Корабль Crew Dragon с экипажем пристыковался к МКС 02:50
Трамп добился от суда временного запрета на раскрытие данных о штурме Капитолия 02:34
Ученые обнаружили сближающийся с Землей новый астероид 02:20
Ученые Минобороны РФ разработали БАД против коронавируса 01:55
Хорватия разгромила Мальту и не дала РФ досрочно занять первое место в группе 01:14
Россия уступила Финляндии в стартовом матче Кубка Карьяла 11.11.2021
Украина перебросит к белорусской границе военных и полицию 11.11.2021
Польша: Turkish Airlines не будут возить граждан Ирака, Сирии и Йемена в Минск 11.11.2021
Умер основатель и барабанщик Moody Blues Грэм Эдж 11.11.2021
Умер актер из "Случая с Полыниным" и режиссер Геннадий Чихачёв 11.11.2021
Студенты смогут проходит практику у предпринимателей 11.11.2021
Полет ракетоносцев Ту-160 ВКС РФ в Беларуси показали на видео 11.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
"Российская газета" вместе со своими читателями отмечает День рождения
"Российская газета" вместе со своими читателями отмечает День рождения
12.11.2021 07:12
Рубрика: Общество

Эксперт: QR-коды на транспорте нужно было вводить вчера

Текст: Ирина Невинная

Общественный транспорт остается зоной повышенного риска заразиться коронавирусной инфекцией.

Гинцбург поддержал идею ввести QR-коды в транспорте и кафе

В условиях продолжающегося роста заболеваемости введение QR-кодов на транспорте и в общественных местах не только оправдано, но даже несколько запоздало - это нужно было сделать раньше, - сказал "Российской газете" глава центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

"Я считаю, что введение QR-кодов на международном, междугородном транспорте, а также в общественных местах - необходимая мера. Конечно, ее нужно было вводить раньше, но хорошо, что мы пришли к этому хотя бы сейчас, - считает Андрей Исаев. - Также хочу напомнить, что пациенты, которые прошли вакцинацию, все равно могут служить переносчиками инфекции. Хотя вероятность этого и снижается, по некоторым оценкам, до 50-60% по сравнению с теми, кто не привит и не имеет антител после перенесенного заболевания. Поэтому ситуацию с цепочкой заражения введение этих мер до конца не решит, но конечно, сгладит остроту".

Общество Здоровье Экономика Транспорт Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

СМИ: В сеть слиты данные 500 тысяч купивших поддельные сертификаты россиян
Ученые Минобороны РФ разработали БАД против коронавируса
Вирусолог предположил, что Россия справится с COVID-19 в 2022 году
Центр "Мемориал" хотят ликвидировать за нарушения закона об иноагентах
СК возбудил дело по факту наезда Усмана Нурмагомедова на полицейского
Научные факты в ответ на аргументы противников вакцинации
Навигатор вузов: куда поступать и что сдавать