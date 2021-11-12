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12.11.2021 09:00
Рубрика: В мире

Фильм о Второй мировой войне вызвал скандал в Греции

Текст: Александр Гасюк
Громким скандалом обернулась премьера художественного фильма о событиях времен Второй мировой войны в Греции. Накануне, 11 ноября, на широкие экраны этой страны вышла историческая драма о трагедии, произошедшей 13 декабря 1943 года в деревне Калаврита.

В греческом прокате картина режиссера Николоса Димитропулоса получила название "Калаврита 1943" и рассказывает о кровавой бойне, устроенной солдатами Третьего рейха во время нацистской оккупации Греции. Тогда немецкие войска без суда и следствия расстреляли почти 700 гражданских лиц, включая десятки детей и подростков, а затем полностью сожгли деревню. В наши дни на месте массового убийства установлен мемориал и регулярно отмечаются годовщины трагедии.

Фото: Виктор Темин/ РИА Новости
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Впрочем, попытка съемочной группы и прокатчиков картины восстановить хронологию страшных событий в Калаврите вызвала неподдельное возмущение родственников и потомков жертв нацистов. Как пишет газета Kathimerini, потомки члены семей убитых греков заявили о намерении подать в суд против создателей этого фильма, обвинив их в фальсификации истории, "искажении исторической правды, создании мифов и обслуживании чужих интересов".

Претензии Ассоциации жертв Холокоста Калавриты, в частности, вызывал показанный в трейлере фильма 5-секундный эпизод, в котором солдат вермахта получает приказ сжечь школу вместе с находящимися там греками. Однако вместо этого "хороший" немец по своей инициативе выпускает женщин и детей из горящего здания, тем самых спасая их от гибели.

Как пишет издание protothema.gr, историки и очевидцы тех событий в один голос утверждают: история про "доброго" нациста является "провокационным мифом и искажением исторической правды". Ничего подобного во время зверского уничтожения немцами мирного населения Калавриты не было. Еще во время съемок киноленты, в которой снялся знаменитый шведский актер Макс фон Сюдов, сценаристам и режиссерам картины было на это прямо указано потомками жертв нацистов, но тем не менее эта сцена вошла в фильм.

Фото: ТАСС
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К чему приведут судебные разбирательства вокруг спорной киноленты пока непонятно. Зато выход фильма "Калаврита 1943" (в международном прокате "Эхо прошлого") вновь всколыхнул в Греции дискуссию о необходимости истребования репараций от ФРГ за совершенные немцами многочисленные военные преступления в период оккупации Греции (1941-1944). Жуткие бойни в деревнях Калаврита и Дистомо, убийства мирного населения на Крите, вызванный реквизициями массовый голод и другие преступления Третьего рейха в отношении греков хорошо задокументированы.

Еще в 2019 году был опубликован доклад комитета греческого парламента, в котором ущерб стране от действий гитлеровской Германией оценивается в сумму порядка 300 миллиардов евро. Эта цифра была подсчитана путем сложения принудительного беспроцентного займа в 1,5 триллиона греческих драхм, который нацисты в 1941 году силой отобрали у Банка Греции, а также оценки нанесенного гитлеровцами ущерба инфраструктуре страны и компенсаций семьям жертв фашистов.

В Берлине эту крайне болезненную для современной Германии тему, напрямую связанную с исторической ответственностью немцев, считают закрытой и категорически отказываются даже обсуждать с Афинами данный вопрос.

В мире Европа Греция Вторая мировая война

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