Forbes: Западу следует просить Россию о спасении

Странам Запада следует пересмотреть свою санкционную политику и попросить Россию о помощи в связи со сложной ситуацией на мировом рынке энергоносителей. Такое мнение выразил Кеннет Рапоза, являющийся колумнистом журнала Forbes.

"Если мы хотим включить мыслительный процесс, давайте не будем обвинять Россию в росте цен на энергоресурсы и спокойно попросим ее спасти нас", - написал Рапоза.

Колумнист призвал американскую администрацию пересмотреть санкции в отношении Москвы. По его мнению, ограничительные меры Вашингтона не достигли своей цели.