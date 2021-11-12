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Рубрика: В мире

Forbes: Западу следует просить Россию о спасении

Текст: Дмитрий Кулемякин

Странам Запада следует пересмотреть свою санкционную политику и попросить Россию о помощи в связи со сложной ситуацией на мировом рынке энергоносителей. Такое мнение выразил Кеннет Рапоза, являющийся колумнистом журнала Forbes.

Успеет ли российский газ спасти Европу от замерзания и высоких цен

"Если мы хотим включить мыслительный процесс, давайте не будем обвинять Россию в росте цен на энергоресурсы и спокойно попросим ее спасти нас", - написал Рапоза.

Колумнист призвал американскую администрацию пересмотреть санкции в отношении Москвы. По его мнению, ограничительные меры Вашингтона не достигли своей цели.

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