ФСИН требует заменить условные исправительные работы Соболь реальными

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) требует заменить бывшему юристу ФБК (признан иноагентом и экстремистской организацией) Любови Соболь условные исправительные работы на реальные. Как сообщили в Симоновском суде Москвы, в суд поступило ходатайство ФСИН об отмене условного осуждения Соболь.

В ходатайстве отмечается, что ужесточение наказания связано с неисполнением возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления. Дата заседания по этому вопросу пока не назначена.

Ранее Любовь Соболь была приговорена мировым судом к году исправительных работ условно за незаконное проникновение в чужую квартиру. Она была признана виновной по статье УК РФ "Нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия". В настоящее время Соболь покинула Россию.