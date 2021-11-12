"Газпром" перевыполнит обязательства по украинскому транзиту в 2021 году

По итогам этого года "Газпром" планирует перевыполнить свои контрактные обязательства в рамках транзитного договора с украинской стороной. Об этом 12 ноября заявил руководитель компании Алексей Миллер.

"Газпром" утвердил план закачки газа компании в европейские подземные хранилища и в настоящее время его выполняет. Используются различные маршруты транспортировки газа. В том числе - через территорию Украины. Наши обязательства по транзитному договору с Украиной в этом году будут перевыполнены. Сказано - сделано", - приводит пресс-служба слова Алексея Миллера.

Российская компания нарастила поставки газа в Европу через украинский транзит до максимума по своим контрактным обязательствам двумя днями ранее. По текущему контракту "Газпром" обязуется в среднем в сутки поставлять около 109 миллионов кубометров газа в 2021 году.

Ранее президент Владимир Путин поручил компании приступить к заполнению своих подземных газовых хранилищ (ПХГ) в Европе по окончании подготовки к зиме на территории России. На фоне текущего заявления Миллера стоимость газа на европейских хабах несколько снизилась.