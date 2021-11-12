Голикова пояснила, как получить QR-код не зарегистрированным на Госуслугах

"Не все имеют электронные сертификаты и смартфоны, это в основном пожилые граждане, - отметила Голикова. - Для них предусмотрен механизм получения бумажной распечатки документа. Сертификат - это единый документ, он может использоваться и в электронном и в бумажном виде, и в том, и другом случае он содержит QR-код. Это не только способ идентифицировать владельца сертификата, но и обеспечить защиту от подделки".

Если гражданин не зарегистрирован на портале Госуслуг (например, потому что живет в отдаленной местности), - тогда по его заявлению он сможет получить бумажную выписку из сертификата в МФЦ. И эта выписка будет содержать его QR-код.

"Кроме того, в некоторых случаях можно будет предъявлять медицинскую справку о том, что человек прошел вакцинацию, которую ему выдали в медучреждении после проведенной прививки", отметила вице-премьер.

Она также уточнила, что для военных предусмотрен особый порядок получения разрешительных документов, и вступление в действие их предусмотрено в те же сроки, что и для гражданских лиц.

Что касается иностранцев, законопроект о введении QR-кодов "предполагает регулирование посещения этими гражданами объектов и мероприятий иностранными гражданами по предъявлении результата ПЦР-теста", - пояснила Голикова, отметив, что для обеспечения подлинности таких справок все данные по ним также будут направляться на портал Госуслуг.