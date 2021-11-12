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12.11.2021 21:01
Рубрика: Общество

Голикова пояснила, как получить QR-код не зарегистрированным на Госуслугах

Текст: Ирина Невинная
С введением пропускного режима с использованием QR-кодов практически во все общественные места и организации (за исключением магазинов, продающих продукты и товары первой необходимости, а также аптеки), встает вопрос: что делать гражданам, у которых нет возможности вывести себе электронный сертификат на смартфон или планшет. К тому же, многие пожилые граждане не зарегистрированы на портале Госуслуг. Что делать в таких случаях, пояснила сегодня вице-премьер Татьяна Голикова, рассказывая о порядке введения QR-кодов.
Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

"Не все имеют электронные сертификаты и смартфоны, это в основном пожилые граждане, - отметила Голикова. - Для них предусмотрен механизм получения бумажной распечатки документа. Сертификат - это единый документ, он может использоваться и в электронном и в бумажном виде, и в том, и другом случае он содержит QR-код. Это не только способ идентифицировать владельца сертификата, но и обеспечить защиту от подделки".

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Если гражданин не зарегистрирован на портале Госуслуг (например, потому что живет в отдаленной местности), - тогда по его заявлению он сможет получить бумажную выписку из сертификата в МФЦ. И эта выписка будет содержать его QR-код.

"Кроме того, в некоторых случаях можно будет предъявлять медицинскую справку о том, что человек прошел вакцинацию, которую ему выдали в медучреждении после проведенной прививки", отметила вице-премьер.

Она также уточнила, что для военных предусмотрен особый порядок получения разрешительных документов, и вступление в действие их предусмотрено в те же сроки, что и для гражданских лиц.

Что касается иностранцев, законопроект о введении QR-кодов "предполагает регулирование посещения этими гражданами объектов и мероприятий иностранными гражданами по предъявлении результата ПЦР-теста", - пояснила Голикова, отметив, что для обеспечения подлинности таких справок все данные по ним также будут направляться на портал Госуслуг.

Общество Здоровье Правительство Вице-премьеры Вакцинация от коронавируса

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