Голикова: Правила применения QR-кодов для регионов будут едиными

"Первый предлагаемый законопроект касается внесения изменений в федеральный закон о санитарно-эпидемическом благополучии населения. Он подразумевает, что посещение общественных мест, организаций культуры, предприятий общественного питания, розничной торговли на территории субъекта будет осуществляться с соблюдением единых правил. Они должны будут содержать необходимость использования определенных документов - при наличии которых гражданин сможет посещать все перечисленные места", - пояснила Татьяна Голикова.

Документ, о котором идет речь - это выписка из сертификата вакцинированного гражданина с QR-кодом в бумажном виде, либо скачанный на смартфон или планшет такой сертификат в электронном виде, размещенный в личном кабинете гражданина на портале Госуслуг.

"В соответствии с указом президента полномочия по установлению ограничительных мер в связи с пандемией переданы главам регионов. Но с учетом сегодняшней ситуации мы пришли к выводу, что на уровне закона надо четко отфиксировать, что все руководители органов власти - во всех субъектах федерации - должны принять однозначные, понятные ограничительные правила на территории региона", - отметила Голикова.

Полное введение QR-кодов, согласно законопроекту, предусмотрено с 1 февраля 2022 года и будет продолжать действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля предусмотрен переходный период - при отсутствии QR-кода при посещении общественных мест можно будет предъявлять результат ПЦР-теста на COVID - он должен быть отрицательным.