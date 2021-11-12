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12.11.2021 20:20
Рубрика: Власть

Голикова: Правила применения QR-кодов для регионов будут едиными

Текст: Ирина Невинная
Главы регионов будут обязаны принять каждый на своей территории определенные, единые для всей страны, правила, направленные на улучшение эпидемиологической ситуации в стране. Для этого предлагается внести соответствующие поправки в федеральный закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Об этом сегодня сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге в Доме правительства.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

"Первый предлагаемый законопроект касается внесения изменений в федеральный закон о санитарно-эпидемическом благополучии населения. Он подразумевает, что посещение общественных мест, организаций культуры, предприятий общественного питания, розничной торговли на территории субъекта будет осуществляться с соблюдением единых правил. Они должны будут содержать необходимость использования определенных документов - при наличии которых гражданин сможет посещать все перечисленные места", - пояснила Татьяна Голикова.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Документ, о котором идет речь - это выписка из сертификата вакцинированного гражданина с QR-кодом в бумажном виде, либо скачанный на смартфон или планшет такой сертификат в электронном виде, размещенный в личном кабинете гражданина на портале Госуслуг.

"В соответствии с указом президента полномочия по установлению ограничительных мер в связи с пандемией переданы главам регионов. Но с учетом сегодняшней ситуации мы пришли к выводу, что на уровне закона надо четко отфиксировать, что все руководители органов власти - во всех субъектах федерации - должны принять однозначные, понятные ограничительные правила на территории региона", - отметила Голикова.

Полное введение QR-кодов, согласно законопроекту, предусмотрено с 1 февраля 2022 года и будет продолжать действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля предусмотрен переходный период - при отсутствии QR-кода при посещении общественных мест можно будет предъявлять результат ПЦР-теста на COVID - он должен быть отрицательным.

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