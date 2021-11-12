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12.11.2021 10:42
Рубрика: Общество

Греф предложил ограничить детский контент с помощью ИИ

Текст: Алексей Рыбин

Глава Сбербанка Герман Греф предложил ограничивать интернет-контент для детей при помощи искусственного интеллекта. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

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По мнению Грефа, принятие таких мер уже нельзя откладывать.

"Я за строгий контроль того контента, который попадает к детям. Мы сегодня находимся в ситуации, на мой взгляд, уже слабо приемлемой для дальнейшего промедления. Контента стало столько, что никакой государственной цензурой это не может быть решено, поэтому должны быть приняты нормы, проверку которых должен взять на себя тот же самый искусственный интеллект", - сказал глава Сбербанка.

Греф подчеркнул, что нужно снизить до минимума взаимодействие детей в возрасте до 6-7 лет с гаджетами и с искусственным интеллектом.

"Здесь нужны ограничения. И с точки зрения количества, а самое главное - качества контактов. Нужно разрешать только тот контент, который приемлем для детей и их психики", - отметил глава банка.

При этом Герман Греф подчеркнул, что у детей нельзя отбирать гаджет. Он сравнил его с неким "цифровым" нативным органом, потеря которого может привести к психологической травме ребенка.

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