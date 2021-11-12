Яндекс адаптировал такси для незрячих пользователей

Приложение Яндекс Go и сайт taxi.yandex.ru начали поддерживать работу с программами экранного доступа. Незрячие пользователи могут без посторонней помощи заказать такси с компьютера или при помощи мобильного устройства. Программы экранного доступа, такие как VoiceOver или JAWS, озвучивают то, что отображается на экране. Чтобы они работали корректно, все элементы интерфейса снабжены специальными подсказками, а незрячие тестировщики помогли продумать навигацию.

Незрячие пользователи Яндекс.Go смогут задать маршрут, выбрать тариф, узнать стоимость поездки, выбрать способ оплаты, заказать машину и оставить комментарий водителю. По словам Артем Молчанова, руководителя продуктового направления Яндекс Go, это избавит незрячих пользователей от необходимости вызывать такси звонком в колл-центр.

"Раньше пользователям приходилось звонить в колл-центр или передавать смартфон другому человеку. Это неправильно. Адаптация интерфейса - шаг к созданию доступной среды, где у людей с инвалидностью есть те же возможности, что и у остальных", - сообщил Молчанов.