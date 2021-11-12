Инвестиционный проект трех регионов Сибири презентовали в МИД

В Москве состоялась презентация комплексного инвестиционного проекта "Енисейская Сибирь". Его представили в Культурном центре Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел России. В презентации участвовали руководитель МИД Сергей Лавров, губернатор Красноярского края Александр Усс, главы республик Тыва и Хакасия Владислав Ховалыг и Валентин Коновалов, руководители дипломатических представительств 49-ти стран. Мероприятие освещали более 60-ти журналистов российских и зарубежных СМИ.

Участники презентации ознакомились с экономическим потенциалом, культурой и туристическими возможностями трех регионов Сибири. Это Красноярский край, Хакасия и Тыва, которые объединены мощной транспортной артерией, протянувшейся от Монголии до Арктики - рекой Енисей. Именно она дала название инвестиционному проекту, подчеркнув инфраструктурное и географическое единство нескольких субъектов РФ.

Встречу открыл глава МИД Сергей Лавров, обративший внимание присутствующих на масштабность и инвестиционную привлекательность проекта, экономический потенциал регионов Енисейской Сибири, их природные красоты и культурное богатство. Министр отметил усилия региональных властей, прилагаемые для установления и укрепления контактов с иностранными партнерами, расширения географии внешних связей, а также содействие МИД России этим процессам.

- Масштабы этой инициативы, которую поддержали президент и правительство Российской Федерации, впечатляют, - сказал Сергей Лавров. - На данный момент инвестиционная стоимость проекта превышает 1,9 триллионов рублей (что примерно соответствует более 26 миллиардов долларов США). Возможности для капиталовложений, действительно, уникальные. Енисейская Сибирь - богатейшая земля. Она занимает 15 процентов площади России, здесь проживает около четырех миллионов человек и здесь же формируется более трех процентов внутреннего регионального продукта нашей страны. В регионе сосредоточено более 1600 месторождений полезных ископаемых… Сырьевые, промышленные и инфраструктурные возможности региона делают его инвестиционно привлекательным в контексте развития Сибири и Дальнего Востока в целом… Уверен, участникам сегодняшнего мероприятия будет интересно познакомиться с экономическим потенциалом Енисейской Сибири, ее славной историей и богатыми культурными традициями. Приглашаю иностранных партнеров к взаимовыгодному сотрудничеству".

Презентацию продолжили главы трех регионов, рассказавшие гостям о некоторых аспектах воплощения проекта и планах расширения деловых связей с зарубежными партнерами.

- За последние три года Красноярскому краю удалось сделать мощный рывок и войти в пятерку российских лидеров по уровню инвестиционного потенциала, - рассказал Александр Усс. - В первом полугодии внешнеторговый оборот региона составил почти 4,6 миллиарда долларов, что на треть больше прошлогоднего результата. Основными торговыми партнерами в этом году традиционно стали Китай, США, Нидерланды и Германия. Такая активность напрямую связана с реализацией комплексного инвестиционного проекта "Енисейская Сибирь", который объединяет более 60-ти компаний, реализующих 32 проекта.

По словам Усса, Красноярский край посещают около 850 тысяч туристов в год, причем примерно каждый десятый - иностранец. Регион уже сейчас предлагает разнообразные возможности для отдыха. В 2020 году появилась уникальная услуга - круиз по Енисею из столицы края до Дудинки на комфортабельном теплоходе "Максим Горький" категории пять звезд.

О желании и возможностях принять иностранных гостей заявил и Валентин Коновалов. "Для этого у нас есть международный аэропорт, интересные экскурсионные программы и этническая составляющая, богатое археологическое наследие", - отметил он. Глава Хакасии сослался на оценку экспертов, согласно которой республика входит в тройку регионов с самым большим потенциалом для туризма. Коновалов также рассказал, что Хакасия в рамках "Енисейской Сибири" реализует 11 комплексных инвестиционных проектов общей стоимостью 293 миллиарда рублей и планирует создать семь тысяч рабочих мест.

В свою очередь руководитель Тывы Владислав Ховалыг рассказал, что инвестиционный потенциал этой республики связан с богатыми минеральными запасами и пограничным географическим положением. "Мы работаем над превращением республики в трансграничный транспортный коридор. Проект имеет несколько решений - железная дорога, автомобильное сообщение, авиаперевозки. Уже есть аэропорт, который имеет статус международного и скоро сможет обслуживать такие рейсы. Также ведется строительство таможенного терминала на границе. Это будет самый короткий из существующих выходов на транспортные сети Монголии, Китая и других стран АТР", - подытожил глава региона.