Какие права имеет покупатель во время распродаж

Роспотребнадзор напомнил о правах потребителей во время распродажи товаров. Рекомендации опубликованы на странице ведомства в Instagram.

Так, в Роспотребнадзоре отметили, что от покупки в интернет-магазине можно отказаться в любое время до доставки, а после передачи товара - в течение семи дней, если сохранили товарный вид и потребительские свойства.

Кроме того, продавец обязан четко сформулировать условия и цену приобретения товара по акции.

"Если продавец тянет с отгрузкой или доставкой оплаченного товара, то можно потребовать уплаты за каждый день просрочки неустойки (пени) в размере 0,5% суммы от предварительной оплаты", - пояснили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве подчеркивают, что если товар не передали по вине самого покупателя, то сроки доставки должны быть пересогласованы.

Роспотребнадзор также рекомендует быть внимательными при навязывании продавцом дополнительных товаров и услуг.

"Комплектность товара определяется изготовителем, а проверка качества и консультирование по выбору товара вообще не могут являться дополнительными услугами, потому что входят в обязанности продавца", - говорится в рекомендациях.

В ведомстве также напомнили, что на онлайн-покупки распространяются все правила обычных магазинов. "Статьи 18-24 Закона "О защите прав потребителей" предусматривают возможность замены товара на новый, перерасчета стоимости, а также возврата продавцу товара с недостатками. Чем раньше заявите о наличии недостатка в товаре, тем легче будет продавцу разобраться с этой проблемой". - уточнили в надзорном ведомстве.