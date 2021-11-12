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12.11.2021 13:10
Рубрика: Экономика

Какие права имеет покупатель во время распродаж

Текст: Василий Кошкин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Роспотребнадзор напомнил о правах потребителей во время распродажи товаров. Рекомендации опубликованы на странице ведомства в Instagram.

Фото: iStock
Эксперт рассказал, что делать при отказе продавца принять оплату по карте

Так, в Роспотребнадзоре отметили, что от покупки в интернет-магазине можно отказаться в любое время до доставки, а после передачи товара - в течение семи дней, если сохранили товарный вид и потребительские свойства.

Кроме того, продавец обязан четко сформулировать условия и цену приобретения товара по акции.

"Если продавец тянет с отгрузкой или доставкой оплаченного товара, то можно потребовать уплаты за каждый день просрочки неустойки (пени) в размере 0,5% суммы от предварительной оплаты", - пояснили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве подчеркивают, что если товар не передали по вине самого покупателя, то сроки доставки должны быть пересогласованы.

Роспотребнадзор также рекомендует быть внимательными при навязывании продавцом дополнительных товаров и услуг.

Фото: Photoxpress
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"Комплектность товара определяется изготовителем, а проверка качества и консультирование по выбору товара вообще не могут являться дополнительными услугами, потому что входят в обязанности продавца", - говорится в рекомендациях.

В ведомстве также напомнили, что на онлайн-покупки распространяются все правила обычных магазинов. "Статьи 18-24 Закона "О защите прав потребителей" предусматривают возможность замены товара на новый, перерасчета стоимости, а также возврата продавцу товара с недостатками. Чем раньше заявите о наличии недостатка в товаре, тем легче будет продавцу разобраться с этой проблемой". - уточнили в надзорном ведомстве.

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