Кардиолог объяснила, может ли паническая атака закончиться инфарктом

Кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич рассказала, что огромное количество людей в соцсетях обращается с вопросами, связанными с паническими атаками.

По словам врача, панические атаки сильно пугают пациентов, так как "имитируют сердечный приступ". Человек, как правило, ощущает учащенное сердцебиение, резкие волнообразные приступы жара, слабость, головокружение, жалуется на проблемы с дыханием и потливость.

"Особенно часто пациенты с паническими атаками испытывают страх, что у них вот-вот остановится сердце. Это на самом деле страшно, неприятно и абсолютно непонятно для человека. Однако проблема находится не в сердце и сосудах, а в центральной нервной системе. Важно понимать, что панические атаки вас ни к инфаркту, ни к инсульту, ни к отрыву тромба не приведут", - подчеркнула кардиолог.

По ее словам, есть данные, которые и вовсе указывают на то, что страдающие паническими атаками живут дольше остальных, так как особенно тщательно следят за своим здоровьем. Другое дело, что такие атаки сильно снижают качество жизни, предупредила Кореневич.

Ранее сотрудник Бейлорского медицинского колледжа профессор Асим Шах отметил, что важно различать паническую атаку и беспокойство. Первая случается внезапно и длится не более 30 минут. Беспокойные люди могут месяцами испытывать чувство обреченности, бояться чего-то. По его словам, если игнорировать панические атаки, то могут возникнуть осложнения, связанные с психическими расстройствами, злоупотреблением алкоголем.