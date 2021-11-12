В Германии найден крупный клад римского серебра

В Германии археологи города Аугсбурга обнаружили самый крупный клад римских монет, когда-либо обнаруженный на территории Баварии. Он состоит из монет возрастом около 1900 лет.

Как сообщает The History Blog, состоящий примерно из 5600 серебряных динариев I и II веков нашей эры клад был обнаружен в районе Оберхаузен, старейшей части города. Археологи обследовали там участок, выделенный под жилую застройку.

Самые древние монеты в кладе датируются периодом правления императора Нерона, то есть серединой I века. Самые поздние относятся к периоду правления императора Септимия Северуса (193-211 годы нашей эры). Эксперты отмечают, что клад был найден недалеко от места, где располагалась одна из первых римских баз в этом регионе. К слову, монеты были разбросаны на большой площади, а древнего "контейнера" для их хранения найти не удалось.

"Мы предполагаем, что клад был спрятан за пределами города Августа Винделикума, недалеко от лагеря Виа Клаудиа, примерно в начале III века, - говорит Себастьян Гаирхос, глава отдела археологии города Аугсбурга. - Вероятно, место клада в какой-то момент было размыто во время подъема воды в реке Вертах. Так монеты и оказались рассыпаны в речном гравии на определенной площади".

По словам эксперта, в начале III века рядовой римский солдат зарабатывал от 375 до 500 динариев, то есть найденное сокровище эквивалентно примерно 11-15 годовым зарплатам такого воина. Кроме монет археологи также обнаружили сотни различных римских артефактов - оружие, инструменты, украшения, посуду, сосуды и многое другое.