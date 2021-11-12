Компартия Китая определила базовые принципы работы на будущее

Прошедший 8-11 ноября VI пленум ЦК Компартии Китая XIX созыва разъяснил, как "корабль социализма с китайской спецификой продолжит рассекать волны и смело двигаться вперед, ни перед чем не останавливаясь".

По итогам прений принят целый ряд ключевых документов, которые определяют базовые принципы политики правящей в КНР партии на десятилетия вперед. Самым заметным из них стала "Резолюция о важнейших достижениях и историческом опыте КПК за сто лет борьбы". Название не должно вводить в заблуждение: это не "учебник истории", а документ, выявляющий самые действенные политические находки КПК, которые будут применяться и в будущем. По словам участников съезда, этот документ дает "ясно понять, в чем кроется наш успех в прошлом, и что может гарантировать наш успех в будущем". Он призван "упрочить уверенность в собственном пути… обеспечить согласованность действий всей партии… сплотить все народы страны".

"Драгоценный опыт, накопленный в ходе длительной практики" 100-летней деятельности КПК, который партия будет "использовать в долгосрочной перспективе", сведен к 10 основным аспектам. Важнейшие из них:

- отстаивать руководство со стороны КПК;

- руководствоваться принципом "народ превыше всего";

- всегда помнить об интересах всего мира;

- быть первопроходцами и новаторами, непреклонно осуществлять революционные самопреобразования;

- неизменно сохранять независимость и самостоятельность;

- непоколебимо идти собственным, китайским путем.

Самобытности пути китайского развития уделено особое внимание. На пресс-конференции по итогам пленума директор центра политических исследований ЦК КПК Цзян Цзиньцюань подчеркнул, что Китай продолжит строить свою демократию и не намерен копировать опыт Запада: "Демократия - это не эксклюзивная практика западных стран... Мы не намерены выслушивать лекции Запада по этому поводу тем более потому, что их демократия не всегда работает". Он напомнил, что пока 81 процент американцев беспокоятся о судьбе своей демократии, в Китае 95 процентов населения поддерживают правительство, 98 процентов - политику Компартии Китая.

Важным стало подтверждение преемственности политики КПК на протяжении 100 лет и в будущем: никто никого не собирается "сбрасывать с парохода истории". Эта преемственность - один из важнейших гарантов политической стабильности в Китае. Показательно, что более 2/3 Коммюнике по итогам пленума посвящено подтверждению верности и актуальности политики всех поколений руководителей КНР: от курса на "китаизацию марксизма" Мао Цзэдуна до теории социализма с китайской спецификой в новую эпоху за авторством нынешнего председателя КНР Си Цзиньпина.

Подтверждена роль Си как "ядра" партийного руководства. "В каждой группе должно быть свое ядро. Невообразимо управлять партией с 95 миллионами членов, страной с 56 этническими группами и 1,4-миллиардным населением без сильного руководящего ядра", - отметил директор центра политических исследований ЦК КПК. Теории нынешнего "ядра партии", которая уже закреплена в Конституции КНР и уставе КПК, в итоговых документах пленума посвящено особенно много текста. В частности, четко обозначена необходимость:

- всесторонне углублять реформы и расширять открытость;

- способствовать укреплению собственного потенциала в области науки и техники;

- гарантировать народу положение хозяина страны;

- продолжать всестороннее соблюдение принципа верховенства закона в государственном управлении;

- продолжать обеспечивать и улучшать жизнь населения в ходе развития;

- неизменно поддерживать гармоничное сосуществование человека и природы;

- ускорять модернизацию национальной обороны и вооруженных сил.

Назван и основной алгоритм работы партии на перспективу. Это "поступательное движение вперед при поддержании стабильности" (эта формулировка в разных вариациях повторяется трижды в итоговом Коммюнике).

Несомненно, решения VI пленума зададут тон предстоящему в 2022-м году юбилейному XX съезду компартии Китая. Как отмечено на пленуме, "XX съезд КПК будет чрезвычайно важным, созванным в ключевой момент, когда наша партия отправилась в новый поход к всестороннему строительству модернизированного социалистического государства". Напомним, что на предстоящем съезде повышенное внимание будет уделено разработке путей достижения "цели века": превращения Китая в мощную процветающую мировую державу к 2049 году, когда КНР исполнится 100 лет.

Итоги пленума уже высоко оценили в России. Так, зампредседателя Общества российско-китайской дружбы Сергей Санакоев в интервью CGTN-Русский отмечает: принятые решения повысят уровень единства в рядах КПК, что крайне важно на фоне вероятной эскалации идеологического противостояния между Китаем и западным блоком во главе с США. "Американцы не могут допустить, что какая-то другая модель развития, другая система может показать больше результатов, чем "западный сценарий". Поэтому будут провокации со стороны Запада, попытки принизить значение компартии Китая в развитии Китайской Народной Республики и китайского народа в целях максимально расшатать ситуацию и рассказать о том, что сегодня Компания Китая ведет каким-то неправильным путем свою страну", - констатирует эксперт. "Впрочем, этого у них не получится", - уверен Санакоев.