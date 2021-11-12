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12.11.2021 10:04
Рубрика: Культура

Космонавт Юрчихин стал консультантом фильма-катастрофы

Текст: Сусанна Альперина
Окончены съемки масштабного фильма-катастрофы "Мира". Съемочный период длился с августа, кинематографисты работали в Москве, Московской области и Владивостоке.

За это время группа, как и предполагает жанр фильма, смогла поработать во всех четырех стихиях - на открытой воде, в огненной декорации, в заваленном землей и обломками здании и в воздушном пространстве - на крыше 25-этажного дома. Научным консультантом проекта выступил Герой России, летчик-космонавт Федор Николаевич Юрчихин.

Фото: kinopoisk.ru
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Время действия сюжета - близкое будущее. Главная героиня Лера Арабова - 15-летняя девочка, живущая с семьей во Владивостоке. Ее отец уже много лет работает на орбитальной космической станции "Мира" и давно потерял контакт с дочерью, превратившись лишь в голос в телефоне. После того как на город обрушивается метеоритный дождь, у Леры остается только один шанс спасти близких и город от новой катастрофы. В этом ей помогает отец: через спутниковые системы наблюдения и телефон он использует любую возможность передать сообщение своей дочери, следя сверху со станции за каждым ее шагом.

В прокат картина выйдет в 2023 году. И вот что говорит о своей работе режиссер Дмитрий Киселев: "Я уже не в первый раз берусь за тему космоса в кино. В свое время мы и на "Черной молнии" "в космос улетели". Но проект "Мира" для меня стал чем-то особенным. Здесь космос является одновременно и мощным помощником, позволяющим с высоты взглянуть на земные сложности, и огромной, непреодолимой пропастью, разделившей в пространстве отца и дочь. Но, как мы знаем, для любви космос - не расстояние".

В ролях: Анатолий Белый, Дарья Мороз, Вероника Устимова, Максим Лагашкин, Евгений Егоров, Андрей Смоляков, Владимир Симонов, Татьяна Догилева, Кирилл Зайцев и другие.

Работают над фильмом кинокомпании "Марс Медиа" и "Амедиа Продакшн". Созданием визуальных эффектов занимается Main Road Post.

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