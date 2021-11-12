Красный Крест отправляет помощь на белорусско-польскую границу

Гуманитарный груз, сформированный в соответствии с потребностями людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, отправлен в пятницу представителями Белорусского Красного Креста в район польской границы.

"С грузом от Красного Креста уже отправилось шесть машин. В них одеяла, теплые вещи и обувь, продукты питания и средства гигиены, вода", - подтвердил генеральный секретарь комитета общественного объединения Дмитрий Шевцов, информирует БЕЛТА.

По его словам, помощь беженцам собрана благодаря неравнодушным гражданам, предприятиям и общественным организациям. В настоящее время, уточнил он, рассматривается возможность организации пункта временного хранения вещей в Гродно.

Чтобы поддержать иностранных граждан, рассказал Шевцов, продолжается сбор вещей в областных и районных организациях Красного Креста. Все неравнодушные люди, пояснил он, могут приносить шапки, шарфы, термоодеяла, дождевики, теплую детскую одежду и обувь.

Кроме того, каждый, кто хочет помочь, может произвести благотворительный платеж. Сделать это можно в системе ЕРИП через пункт "Благотворительность, общественные объединения", далее "Помощь детям, взрослым" - "Белорусский Красный Крест" - "Благотворительные взносы" - "Секретариат Красного Креста" - "Благотворительный взнос". Затем ввести номер благотворительной акции 9000, данные и сумму платежа.

На собранные средства Красный Крест продолжит доставлять нуждающимся мигрантам продукты и средства гигиены, лекарства, теплую одежду и обувь, поможет оплатить услуги их временного проживания и удовлетворить иные потребности по запросу беженцев.