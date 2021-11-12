КС РФ запретил сносить дачи в зоне газопроводов без компенсации

Проверку статьи 392 Гражданского процессуального кодекса РФ во взаимосвязи с положениями Гражданского кодекса РФ и ФЗ "О газоснабжении в РФ" инициировал Юрий Тихонов из Подмосковья. В 1975 году он получил участок в садоводстве под Сергиевым Посадом, построил на нем домик, возвел сарай и теплицу.
А спустя более 40 лет, в 2016 году компания "Газпром трансгаз Москва" вдруг спохватилась, что участок Тихонова находится в охранной зоне ГРС. На этом основании суд признал дачные постройки самовольными.
И обязал пенсионера снести свое имущество - добровольно и за свой счет. Доводы о том, что владелец не знал о наложенных ограничениях, во внимание приняты не были.
- В ситуации Юрия Валентиновича были нарушены сразу несколько базовых принципов правосудия, - отметил представитель заявителя Григорий Вайпан в ходе публичных слушаний. - Снос за свой счет - это санкция, вид наказания, если постройка признана самовольной и вина ее владельца в этом доказана.
Однако никто не должен нести ответственность за деяния, которые на момент совершения не были признаны правонарушением. Представители органов власти, принявшие и подписавшие оспоренный нормативный акт, в свою очередь обратили внимание на ряд несоответствий, возникших в ходе разбирательства по делу Тихонова.
Во-первых, решение суда общей юрисдикции ставит под сомнение конституционный принцип поддержания доверия к власти, ведь владелец построил дом законно и зарегистрировал право собственности на него по всем правилам.
Во-вторых, отсюда возникают сомнения в правомочности решения о возложении расходов по сносу исключительно на собственника.
Наконец, в-третьих, иск газовой компании был удовлетворен за пределами всех разумных сроков исковой давности. КС РФ фактически согласился с доводами, приведенными сторонами в ходе публичных слушаний.
По мнению судей, в основу решения в подобных случаях должен быть положен принцип добросовестности. Оспоренные нормы не противоречат Конституции РФ, поскольку не препятствуют пересмотру дела по новым обстоятельствам. А Тихонов добивался этого, когда в Гражданском кодексе появилось уточнение понятия самовольной постройки.
Если владелец не знал и не мог знать о том, что его имущество находится в зоне действующих ограничений, то исследованию судом подлежит вопрос о том, можно ли сохранить постройки, указал КС. Если же будет установлено, что сделать это невозможно, собственник должен получить предварительное полное возмещение причиненных убытков. Дело Юрия Тихонова подлежит пересмотру.