Лавров и глава Евросовета обсудили перспективы улучшения отношений РФ и ЕС

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава Евросовета Шарль Мишель обсудили возможность улучшения отношений между Россией и Евросоюзом.

"Я сегодня на полях конференции по Ливии говорил с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, который тоже подчеркивал свою заинтересованность в поиске путей выведения наших отношений из глубокого тупика", - заявил Лавров, чьи слова приводит агентство РИА Новости.

Министр отметил, что отношения между Москвой и Брюсселем достигли тупика из-за принятых Евросоюзом мер после событий на Украине в 2014 году.