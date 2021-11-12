Лавров и Шойгу обсудили с французскими коллегами ситуацию с беженцами

Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу во время встречи со своими французскими коллегами обсудили ситуацию с беженцами, которые находятся на границе Польши и Беларуси. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"При обсуждении ситуации на белорусско-польской границе с российской стороны была подчеркнута необходимость урегулирования проблемы только путем уважительного диалога между заинтересованными сторонами и на основе норм гуманитарного права", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ведомства.