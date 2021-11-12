Лавров: Приняв закон о переходном периоде, Киев выйдет из Минских соглашений

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров полагает, что если Украина примет закон о переходном периоде, то это будет свидетельством выхода страны из Минских соглашений. Его слова приводит РИА Новости.
"Если этот закон будет принят, то Киев тем самым провозгласит выход из минского комплекса мер", - заявил Лавров на полях международной конференции в Париже.
Глава МИД выразил сожаление, что Германия и Франция не предпринимают мер, чтобы остановить Украину, несмотря на свои заверения.
Указанный выше закон был внесен в Верховную раду Украины в августе. Он регулирует деятельность украинских властей после возвращения территорий, которые в настоящее время не находятся под контролем Киева.