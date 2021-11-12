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12.11.2021 21:49
Рубрика: Власть

Лавров: Приняв закон о переходном периоде, Киев выйдет из Минских соглашений

Текст: Дмитрий Кулемякин
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров полагает, что если Украина примет закон о переходном периоде, то это будет свидетельством выхода страны из Минских соглашений. Его слова приводит РИА Новости.

"Если этот закон будет принят, то Киев тем самым провозгласит выход из минского комплекса мер", - заявил Лавров на полях международной конференции в Париже.

МИД РФ: Франция и ФРГ должны призвать Киев выполнять Минские соглашения

Глава МИД выразил сожаление, что Германия и Франция не предпринимают мер, чтобы остановить Украину, несмотря на свои заверения.

Указанный выше закон был внесен в Верховную раду Украины в августе. Он регулирует деятельность украинских властей после возвращения территорий, которые в настоящее время не находятся под контролем Киева.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина Правительство МИД Переговоры по урегулированию конфликта на Украине

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