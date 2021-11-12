Лавров: Приняв закон о переходном периоде, Киев выйдет из Минских соглашений

"Если этот закон будет принят, то Киев тем самым провозгласит выход из минского комплекса мер", - заявил Лавров на полях международной конференции в Париже.

Глава МИД выразил сожаление, что Германия и Франция не предпринимают мер, чтобы остановить Украину, несмотря на свои заверения.

Указанный выше закон был внесен в Верховную раду Украины в августе. Он регулирует деятельность украинских властей после возвращения территорий, которые в настоящее время не находятся под контролем Киева.