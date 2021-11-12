Лавров считает, что НАТО ведет себя агрессивно по отношению к России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров полагает, что блок НАТО ведет агрессивную политику в отношении Москвы. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встрече глав МИД и минобороны РФ и Франции в формате "2+2".

Министр отметил, что агрессивная политика альянса направлена на сдерживание России. По его мнению, развертывание дополнительных сил в Черном море является одним из примеров таких агрессивных действий, цитирует дипломата РИА Новости.

Встреча в формате "2+2" прошла в Париже в пятницу, 12 ноября.