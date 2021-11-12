Львова-Белова: Вакцинация детей возможна только с согласия родителей

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова заявила о том. что пока о вакцинации детей - несовершеннолетних лиц до 18 лет говорить преждевременно. Как считает детский омбудсмен, вакцинация несовершеннолетних от коронавируса в стране будет возможна только после регистрации вакцины для подростков и при условии обязательного согласия родителей. Об этом Мария Львова-Белова сказала в интервью ТАСС.

Она подчеркнула, что пока вакцины для детей в стране нет, точнее? она не зарегистрирована, поскольку проходит клинические исследования, то говорить в прививках для детей рано. После того как врачи эксперты подтвердят, что вакцина безопасна и эффективна, тогда прививки для детей от коронавируса станут возможны, но "только с согласия родителей или законных представителей детей", - сказала Львова-Белова.

Относительно введения QR-кодов в образовательных учреждениях, детский омбудсмен подчеркнула, что важно, чтобы их введение и осуществление не ущемляли права детей и их родителей. "Нужно аккуратно к этому подойти", - подчеркнула Мария Львова-Белова.