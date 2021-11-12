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Microsoft окончательно "похоронит" Windows 7. Названа дата

Текст:   Антон Благовещенский
12.11.2021,  
13:49
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Программа расширенной поддержки Windows 7, выпущенной в октябре 2009 года, завершится 10 января 2023 года.

Как пишет Softpedia, до этого срока Windows 7 будет получать критические обновления безопасности, однако после 10 января операционка останется без каких-либо апдейтов вообще.

Примечательно, что патчи безопасности предоставляются только корпоративным пользователям Windows 7, которые оформили платную подписку.

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Тем обладателям Windows 7, которые хотят получать апдейты безопасности, рекомендуется обновить ее до более свежей версии. К слову, проапдейтить "семерку" до Windows 10 до сих пор можно бесплатно.

Windows
Фото: istock
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