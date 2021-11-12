Microsoft окончательно "похоронит" Windows 7. Названа дата

Программа расширенной поддержки Windows 7, выпущенной в октябре 2009 года, завершится 10 января 2023 года.

Как пишет Softpedia, до этого срока Windows 7 будет получать критические обновления безопасности, однако после 10 января операционка останется без каких-либо апдейтов вообще.

Примечательно, что патчи безопасности предоставляются только корпоративным пользователям Windows 7, которые оформили платную подписку.

Тем обладателям Windows 7, которые хотят получать апдейты безопасности, рекомендуется обновить ее до более свежей версии. К слову, проапдейтить "семерку" до Windows 10 до сих пор можно бесплатно.