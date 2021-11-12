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12.11.2021 18:03
Рубрика: Власть

МИД: Шойгу и Лавров подтвердили необходимость соблюдения Минских соглашений

Текст: Дмитрий Кулемякин

Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу по итогам встречи со своими французскими коллегами подтвердили необходимость соблюдения Минских соглашений. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

МИД РФ: Франция и ФРГ должны призвать Киев выполнять Минские соглашения

"Обсуждая ситуацию на Украине, министр вновь подтвердили необходимость неукоснительного соблюдения Минских соглашений", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ведомства.

В министерстве подчеркнули, что Минские соглашения продолжают оставаться "единственной международно признанной правовой основой для разрешения внутреннего конфликта" на Украине.

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