МИД: Шойгу и Лавров подтвердили необходимость соблюдения Минских соглашений

Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу по итогам встречи со своими французскими коллегами подтвердили необходимость соблюдения Минских соглашений. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Обсуждая ситуацию на Украине, министр вновь подтвердили необходимость неукоснительного соблюдения Минских соглашений", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ведомства.

В министерстве подчеркнули, что Минские соглашения продолжают оставаться "единственной международно признанной правовой основой для разрешения внутреннего конфликта" на Украине.