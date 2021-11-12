Минюст внес ЛГБТ-активиста Кочеткова в реестр СМИ-иноагентов

Министерство юстиции РФ включило в реестр СМИ-иностранных агентов Игоря Кочеткова, который является одним из основателей движения Российская ЛГБТ-сеть.

Как указано на сайте министерства, 12 ноября 2021 года в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента включен Кочетков Игорь Викторович. Как поясняется, это решение было принято "во исполнение требований действующего законодательства РФ". Согласно данным в реестре, Кочетков стал 95-м в списке СМИ-иноагентов. Закон о СМИ-иноагентах был принят в 2017 году.

Минюст может признать иноагентом любое иностранное СМИ, получающее финансирование или имущество от "иностранных органов" или граждан непосредственно или через российские юрлица.