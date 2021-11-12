Мишустин: Москва может претендовать на проведение выставки "Экспо-2030"

Опыт Москвы в организации мероприятий позволяет городу претендовать на проведение всемирной выставки "Экспо-2030", считает премьер-министр Михаил Мишустин.

"Российская столица за последние несколько лет неоднократно подтвердила, что умеет принимать гостей, может обеспечить комфорт, безопасность при проведении крупнейших мероприятий мирового масштаба", - подчеркнул он, выступая на Совете глав правительств СНГ.

Мишустин поблагодарил те страны Содружества, которые уже поддержали российскую заявку. Значение имеет каждый голос, подчеркнул он. "Уверен, что проведение выставки на территории Содружества стало бы дополнительным стимулом для всестороннего развития и интеграции нашего региона", - сказал премьер-министр РФ.