Мишустин призвал партнеров по СНГ подписать соглашение о торговле услугами

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал партнеров по СНГ подписать соглашение о свободной торговле услугами.

На их долю, обратил он внимание, выступая на Совете глав правительств Содружества, приходится более половины валового продукта стран-участниц. "В этом году удалось существенно продвинуться в согласовании этого важного документа. Необходимо завершить переговорный процесс и выходить на подписание", - считает Мишустин.

Пандемия коронавируса снизила деловую активность, но сейчас экономики стран Содружества постепенно восстанавливаются, подчеркнул председатель правительства РФ. Он привел данные за первое полугодие года: взаимная торговля в этот период выросла почти на 27 процентов, а внешнеторговый оборот - более чем на четверть, объем валового внутреннего продукта в целом по Содружеству увеличился практически на 4,5 процента.